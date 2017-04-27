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Шахтер присоединился к европейскому проекту по развитию футбола

Донецкий клуб стал участником международной программы EFDN

  • 27.04.2017 11:17
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ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

ФК «Шахтер» присоединился к международной программе The European Football for Development Network (EFDN), объединяющей европейские клубы, которые активно занимаются социальными проектами.

Главная цель EFDN – способствовать продвижению футбола как инструмента развития общества, помогать местным командам в регионах и делать занятия спортом доступными для всех.

Сегодня футбол – это не просто игра. Он помогает людям достигать большего, стимулирует их следить за своим здоровьем, способствует борьбе с расизмом и безработицей среди молодежи, поощряет волонтерское движение. Футбол может повысить индивидуальное развитие, уверенность в себе и передать ценности командного духа, честного соперничества и ответственности.

В настоящее время The European Football for Development Network включает почти 40 клубов, среди которых английские «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Эвертон», немецкие «Байер», «Шальке-04» и «Вольфсбург», а также «Бенфика», ПСВ, «Панатинаикос» и другие ведущие команды Европы. В рамках проекта они делятся знаниями и опытом в вопросах развития национального и местного футбола, происходит регулярный обмен сотрудниками, волонтерами и участниками социальных инициатив, проводятся международные конференции и онлайн-обучение.

«Шахтер» стал первым представителем Украины в этой программе. В организации высоко оценили социальный проект «Давай, играй!», который донецкий клуб успешно реализует с 2013 года. За это время география его расширилась до шести городов Украины, а общее число участников достигло 2 180 человек. Кроме того, у «Шахтера» уже есть удачный опыт партнерства с такими организациями, как FARE (Футбол против расизма в Европе), CAFE (Центр доступа к футболу в Европе), FCSA (Социальный альянс футбольных клубов) и UEFA Foundation for Children, а также участия в недавней акции #Morethanfootball Action Week.

Кроме того, в The European Football for Development Network отметили, что разделяют философию «Шахтера», приветствуют социальные инициативы клуба и выразили надежду, что это сотрудничество послужит развитию украинского и европейского футбола.

Источник — ФК Шахтер

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