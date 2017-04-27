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Перед поєдинком Фінляндія - Україна відбудеться матч уболівальників

Фани збірних України та Фінляндії зіграють товариську гру у Тампере

  • 27.04.2017 11:00
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Sport.ua. Максим Васильєв
© Sport.ua. Максим Васильєв

Про це повідомив представник «Приватної броварні», преміум-спонсора збірної України та ФФУ Максим Васильєв.

«Матч на 99% також буде. Але там така історія, що більшість уболівальників збірної Фінляндії мешкають у Гельсінкі. Тобто вони всі теж зранку 11 червня їдуть до Тампере, щоб потрапити на стадіон. Тому приблизно о 14:30-15:00 ми плануємо фан-матч. На кожному виїзді ми хочемо робити щонайменше чотири речі, коли їдемо організовано і технічно можемо це зробити. Перша — благодійний візит з боку наших фанів у місцевий заклад. Друга — фан-матч з уболівальниками. До речі, фіни нам пропонували навіть зробити фан-матч між уболівальницями. Фінський жіночий футбол достатньо популярний. Поки що ми на це наважилися, але, якщо буде попит — може, щось підкоригуємо по ходу до червня.», - сказав Васильєв.

Відбірковий поєдинок кваліфікації чемпіонату світу-2018 Фінляндія – Україна відбудеться 11 червня у Тампере, на стадіоні «Ратіна». 

Источник — Sport.ua

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