Сергей КРИВЦОВ: «Надеюсь принести Шахтеру пользу»

После заключения нового контракта защитник «оранжево-черных» Сергей Кривцов ответил на вопросы официального сайта.

– Сергей, ты с командой еще на четыре года. Что чувствуешь сейчас?

– Очень рад, что мне предложили новый контракт. В четыре ближайших сезона надеюсь принести «горнякам» пользу и помочь добиться новых трофеев. Играть в «Шахтере» – это большая гордость для меня. Я седьмой год в клубе и хочу сказать, мне здесь комфортно. Прекрасные отношения с партнерами по команде, тренерами и всем персоналом. Словом, счастлив, что моя история в «Шахтере» продолжается.

– Самое яркое впечатление за семь предыдущих сезонов?

– Мой первый год в «Шахтере». Мы тогда сделали «золотой дубль»: выиграли чемпионат и Кубок Украины. Конечно, выступая в запорожском «Металлурге», я даже и мечтать не мог о подобных триумфах. Когда присоединился к новой команде, сразу понял: «Шахтер» – это клуб, который борется за трофеи во всех турнирах, где участвует. Поэтому свой первый сезон здесь я не забуду никогда.

– В составе дончан ты провел 8 голов. Назови самый памятный из них.

– Это мой первый мяч на «Донбасс Арене». Был апрель 2013 года, мы играли с «Зарей» и очень долго не могли распечатать ворота луганчан. Я тогда забил головой на 81-й минуте, а после этого Мхитарян и Адриано довели дело до крупной победы. Кстати, на том матче присутствовали мои родные, так что было вдвойне приятно. Вообще, на «Донбасс Арене» каждый поединок был больше похож на спектакль: переполненные трибуны, незабываемая атмосфера. Сейчас из-за сложившейся ситуации людей на футбол ходит меньше. Но все равно мы стараемся радовать наших болельщиков красивой игрой и победами.