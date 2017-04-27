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Адвокат возглавит сборную Голландии

Опытный специалист может вернуться к работе с национальной командой своей страны

  • 27.04.2017 10:44
  • 297 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Заря. Дик Адвокат
© ФК Заря. Дик Адвокат
Наставник турецкого «Фенербахче» Дик Адвокат в ближайшее время может быть представлен главным тренером сборной Голландии. Экс-наставник «Зенита» является главным кандидатом на пост главного тренера Голландии, которая последнее время испытывает серьезные трудности с игрой и результатом.
 
Напомним, что Адвокат уже работал со своей национальной командой с 1992 по 1994 год, а также с 2002 по 2004 год. Под его руководством на ЧМ-94 команда сумела дойти до стадии 1/4 финала, а на ЧЕ-2004 — до полуфинала.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    odiniznashix
      odiniznashix, 27.04.2017 11:04
    0
    Давно пора.
    Этот специалист за 35 лет тренерской карьеры сменил два с половиной десятка мест работы. В среднем полтора года на одном месте.
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