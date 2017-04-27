Адвокат возглавит сборную Голландии

Наставник турецкого «Фенербахче» Дик Адвокат в ближайшее время может быть представлен главным тренером сборной Голландии. Экс-наставник «Зенита» является главным кандидатом на пост главного тренера Голландии, которая последнее время испытывает серьезные трудности с игрой и результатом.

Напомним, что Адвокат уже работал со своей национальной командой с 1992 по 1994 год, а также с 2002 по 2004 год. Под его руководством на ЧМ-94 команда сумела дойти до стадии 1/4 финала, а на ЧЕ-2004 — до полуфинала.