Пеп ГВАРДИОЛА: «Моуриньо мой сосед»

Накануне манчестерского дерби с прессой пообщался главный тренер «МанСити» Пеп Гвардиола.

- Поражение в полуфинале Кубка Англии в прошлом. Мы не смогли победить, и я поздравляю «Арсенал» с выходом в финал. Жозе Моуринью и я – соседи. Мы видимся и здороваемся друг с другом. «Юнайтед» — сильный соперник, который провёл серию матчей в АПЛ без поражений.

Я тренирую команды уже девять лет, и это мой первый сезон без трофеев. Так бывает, и это должно было случиться. Если я буду продолжать тренерскую работу, то, возможно, будет ещё один год без трофеев. В Европе много команд, которые не завоевали трофеев в этом сезоне.