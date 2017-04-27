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Пеп ГВАРДИОЛА: «Моуриньо мой сосед»

Испанский наставник «Манчестер Сити» - о предстоящем дерби против «Манчестер Юнайтед»

  • 27.04.2017 10:25
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ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола
© ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола
Накануне манчестерского дерби с прессой пообщался главный тренер «МанСити» Пеп Гвардиола.
 
- Поражение в полуфинале Кубка Англии в прошлом. Мы не смогли победить, и я поздравляю «Арсенал» с выходом в финал. Жозе Моуринью и я – соседи. Мы видимся и здороваемся друг с другом. «Юнайтед» — сильный соперник, который провёл серию матчей в АПЛ без поражений. 
 
Я тренирую команды уже девять лет, и это мой первый сезон без трофеев. Так бывает, и это должно было случиться. Если я буду продолжать тренерскую работу, то, возможно, будет ещё один год без трофеев. В Европе много команд, которые не завоевали трофеев в этом сезоне.
 

Источник — ФК Манчестер Сити

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