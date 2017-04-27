Шахтер продлил контракт с Кривцовым

Футбольный клуб «Шахтер» и защитник команды Сергей Кривцов подписали новое соглашение. Контракт рассчитан на четыре года.
Кривцов перешел в донецкий клуб из запорожского «Металлурга» в мае 2010 года. В этом сезоне 26-летний футболист провел 10 игр и забил 2 гола. Всего на счету Сергея 94 официальных матча и 8 мячей за «Шахтер». В футболке «горняков» защитник завоевал 13 трофеев.
Источник — ФК Шахтер
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