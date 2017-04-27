Карло АНЧЕЛОТТИ: «Вылетели из Кубка, но хотим выиграть чемпионат»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (2:3) в полуфинале Кубка Германии.

«Когда ты вылетаешь из турнира, то, конечно, чувствуешь разочарование. Кубок Германии важен для нас. В первом тайме мы играли хорошо и должны были делать счёт 3:1. Наша ошибка заключалась в том, что мы упустили свои моменты. Во втором тайме нам не хватало баланса.

Пока рано подводить итоги сезона. Впереди у нас ещё четыре матча, мы хотим выиграть Бундеслигу», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии».