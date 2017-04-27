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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Вылетели из Кубка, но хотим выиграть чемпионат»

Наставник «Баварии» - о вылете команды из розыгрыша Кубка Германии

  • 27.04.2017 09:57
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rusfootball.info. Карло Анчелотти
© rusfootball.info. Карло Анчелотти
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (2:3) в полуфинале Кубка Германии. 
 
«Когда ты вылетаешь из турнира, то, конечно, чувствуешь разочарование. Кубок Германии важен для нас. В первом тайме мы играли хорошо и должны были делать счёт 3:1. Наша ошибка заключалась в том, что мы упустили свои моменты. Во втором тайме нам не хватало баланса. 
 
Пока рано подводить итоги сезона. Впереди у нас ещё четыре матча, мы хотим выиграть Бундеслигу», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии».
 

Источник — ФК Бавария

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