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Малиновский отличился очередным голом за Генк

Украинский полузащитник вновь забивает со штрафного

  • 27.04.2017 09:49
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ФК Генк. Руслан Малиновский
© ФК Генк. Руслан Малиновский
Полузащитник Руслан Малиновский отличился очередным голом в чемпионате Бельгии. В поединке 5-го тура плей-офф розыгрыша чемпионата от точного удара Малиновского со штрафного пострадал Эйпен.
 
Что правда, выиграть поединок Генку не удалось и он впервые потерял очки на этой стадии соревнования, сыграв вничью 1:1. После 5-ти туров Генк с 13 очками занимает 1-е место в своей группе.
 
Напомним, Малиновский защищает цвета Генка на правах аренды из Шахтера.

Источник — Шахта

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