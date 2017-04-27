Полузащитник Руслан Малиновский отличился очередным голом в чемпионате Бельгии. В поединке 5-го тура плей-офф розыгрыша чемпионата от точного удара Малиновского со штрафного пострадал Эйпен.
Что правда, выиграть поединок Генку не удалось и он впервые потерял очки на этой стадии соревнования, сыграв вничью 1:1. После 5-ти туров Генк с 13 очками занимает 1-е место в своей группе.
Напомним, Малиновский защищает цвета Генка на правах аренды из Шахтера.
Источник — Шахта
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