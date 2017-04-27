А по фоткам из тренировочного лагеря - там и форма в порядке. Удачи Чемп.

Sergey Demianenko Ты вообще сам понял , что написал? Или ты уже с самого утра обдолбался боярышн...

Действительно, хватит "заявляться". Тем более, что раньше это никак не помогало. был До...

Да всем понятно куда ушли деньги.... Вот если бы деньги шли куда нужно,и команда у нас была б дру...