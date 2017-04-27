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Чигринский с АЕКом вышел в финал Кубка Греции

В финале турнира украинский защитник может встретиться с командой Евгения Шахова

  • 27.04.2017 09:27
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aekfc.gr. Дмитрий Чигринский
© aekfc.gr. Дмитрий Чигринский
Состоялся ответный поединок полуфинала Кубка Греции, в котором АЕК принимал чемпиона страны – «Олимпиакос». После первого матча, в котором АЕК одержал выездную победу со счетом 2:1, «Олимпиакосу» нужно было забивать дважды.
 
В матче присутствовало много борьбы, судья 13 раз доставал желтую карточку из кармана, дважды она превращалась в красную: на 90+6 минуте поле покинул голкипер АЕКа Анестис, а на 90+9 защитник «Олимпиакоса» Да Кошта.
 
От звонка до звонка в этом матче отыграл экс-игрок сборной Украины Дмитрий Чигринский.
 
Отметим, что в финале Чигринский может встретиться с другим украинцем – Евгением Шаховым, но для этого ПАОКу экс-днепрянина нужно будет отыграть дефицит в два мяча в матче против «Панатинаикоса».
 

Источник — Сегодня Спорт

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