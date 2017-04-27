Чигринский с АЕКом вышел в финал Кубка Греции

Состоялся ответный поединок полуфинала Кубка Греции, в котором АЕК принимал чемпиона страны – «Олимпиакос». После первого матча, в котором АЕК одержал выездную победу со счетом 2:1, «Олимпиакосу» нужно было забивать дважды.

В матче присутствовало много борьбы, судья 13 раз доставал желтую карточку из кармана, дважды она превращалась в красную: на 90+6 минуте поле покинул голкипер АЕКа Анестис, а на 90+9 защитник «Олимпиакоса» Да Кошта.

От звонка до звонка в этом матче отыграл экс-игрок сборной Украины Дмитрий Чигринский.

Отметим, что в финале Чигринский может встретиться с другим украинцем – Евгением Шаховым, но для этого ПАОКу экс-днепрянина нужно будет отыграть дефицит в два мяча в матче против «Панатинаикоса».