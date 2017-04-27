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ПСЖ разбил Монако и вышел в финал Кубка Франции

Дублеры «Монако» не смогли чинить достойного сопротивления парижанам

  • 27.04.2017 08:50
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ПСЖ – «Монако» - 5:0
Голы: Дракслер, 26, Кавани, 31, Мбайе, 51 (в свои ворота), Матуиди, 52, Маркиньос, 90.
ПСЖ: Ареола — Менье, Силва, Маркиньос, Максвелл — Верратти, Матуиди, Мотта (Рабио, 64) — Ди Мария (Лукас, 56), Дракслер, Кавани (Гедеш, 69).
«Монако»: Де Санктис — Мбайе, Раджи (Дабила, 59), Диалло, Жорже — Муйумба, Ндорам, Андзуана, Булеу — Кардона, Жермен (Бонджованни, 59).
Предупреждения: Диалло.
 

Источник — Sport.ua

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