Антонио КОНТЕ: «Терри помогает команде и мне»

«Терри очень важный игрок для нашей команды, и на протяжении нынешнего сезона он проделывает потрясающую работу».

«Я уверен, что ему это дается не легко, потому что он не привык играть так мало. Я благодарю Джона, но он и без этого знает, с каким уважением и восхищением я отношусь к нему».

«Он помогает всем, команде, каждому игроку и мне. Всегда поддерживает и принимает мои решения. Я рад, что в нашей команде есть такой лидер. Потерять его в конце сезона, станет для нас серьезной проблемой».