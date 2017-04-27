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Антонио КОНТЕ: «Терри помогает команде и мне»

Наставник «Челси» - о важности присутствия в команде Джона Терри

  • 27.04.2017 08:46
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ФК Челси. Антонио Конте
© ФК Челси. Антонио Конте
«Терри очень важный игрок для нашей команды, и на протяжении нынешнего сезона он проделывает потрясающую работу».
 
«Я уверен, что ему это дается не легко, потому что он не привык играть так мало. Я благодарю Джона, но он и без этого знает, с каким уважением и восхищением я отношусь к нему».
 
«Он помогает всем, команде, каждому игроку и мне. Всегда поддерживает и принимает мои решения. Я рад, что в нашей команде есть такой лидер. Потерять его в конце сезона, станет для нас серьезной проблемой».
 

Источник — ФК Челси

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