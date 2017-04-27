Фан-тур на матч Фінляндія — Україна у запитаннях і відповідях

У середу, 26 квітня, гостями Sport.ua стали представник «Першої приватної броварні», преміум-спонсора збірної України та ФФУ, Максим Васильєв і радник тренерського штабу збірної України Микола Васильков. Тема веб-конференції — виїзд на матч проти Фінляндії, який буде зіграний 11 червня.

— Коли буде виїзд на матч? Де збиратися?

Максим Васильєв: Збираємося 11 червня на стадіоні в Тампере. І ті, хто їде в рамках нашої активації, і ті, хто їде самостійно, а таких багато. Наскільки я знаю, досить великий попит на квитки, що реалізовує сама федерація. А стосовно наших планів трошки пізніше розповім детально, бо у двох словах не розкажеш.

— Чи задоволені ви виїздом до Хорватії?

Максим Васильєв: Ми задоволені тим, як все пройшло у Хорватії. Ми отримали багато позитивних відгуків не тільки від українських чи хорватських ЗМІ, але й під час особистого спілкування. Багато людей, які поїхали, надсилали нам подяки та запитували, коли буде наступний виїзд, що саме по собі свідчить про те, що поїздка була вдалою. Ставили запитання: «Як ви впоралися? Чи були якісь бійки?». Були не тільки звичайні вболівальники, а й представники ультрас із різних міст України. Все пройшло дуже ефективно і класно як для першого виїзду, незважаючи на те, що були фанати різних клубів, із різними поглядами. Все пройшло мирно, спокійно. Ми домовилися з хорватами про дружню поведінку. Як відомо, хорватські вболівальники славляться непростим характером. Проте жодного конфлікту з хорватською стороною у нас не було.

Їхала велика кількість людей, тож запитували: «Що трапилося? Чи були якісь прецеденти?». У кіногруп та гуртів, які мандрують в турах, є одне гарне правило: що трапилося під час дороги — залишається у дорозі. Різні бувають вчинки, але можу сказати, що на 99% ми зробили те, що хотіли. Ми показали, що українські вболівальники культурні, цивілізовані, не агресивні і можуть гідно підтримувати свою команду.

Микола Васильков: Для нас всередині збірної це була подія — що їде така кількість уболівальників. Уболівальники їхали в Хорватію автобусами через Угорщину, а ми — через Австрію та Словенію. Я сидів у автобусі із Шевченком, ми обговорювали те, що ближче до Загреба можемо наблизитися до автобуса з уболівальниками, подивитися на них у вікно. Але так не вийшло, тому що ми затрималися на кордоні, там були свої штуки. Уболівальники проїхали раніше за нас. Коли ми приїхали на тренування на стадіон «Максимір» у Загребі — Шевченко запитав, яка буде наша рекордна трибуна, на якій буде більше 1500 українських уболівальників. А це ж рекорд по кількості людей, які підтримують українську команду за кордоном. Після гри, попри негативний результат, Шевченко все одно зупинився, поспілкувався з фанами. Це було не так легко, тому що трибуна на висоті метрів п'яти. Уболівальники кричали йому слова підтримки, Шевченко сказав: «Дякую, вибачте». Коротко навіть пояснив, поспілкувався з ними. Безумовно, враження у футболістів і тренерів були гарні. Було круто. Сподіваємося, що в подальшому на всіх матчах підтримка буде на такому рівні. Це дуже велика підпора для збірної.

— Новий рух до Фінляндії офіційно розпочався. Початком можна вважати той ролик, який з кінця минулого тижня є на телеканалах, в Інтернеті. Мені дуже сподобалося, там наші славетні спортсменки: Оля Харлан, Юлія Джима, Аня Різатдінова. Вони там такі харизматичні... Мотиваційний ролик, класний...

Микола Васильков: Його гарно Інтернет підхопив. Я бачив, що його жваво обговорювали в пабліках, на сайтах. Прикольна ідея.

— Яка кількість уболівальників зможе відвідати матч через проект «Вірні збірній»? Як будете відбирати? Ті люди, які поїхали минулого разу, в пріоритеті чи навпаки?

Максим Васильєв: Спочатку скажу про ролик. Хотів би подякувати нашим партнерам з групи «1+1 медіа». Все, що ми робимо — це спільний проект. З одного боку «Перша приватна броварня» та Федерація футболу, з іншого — наші медійні партнери. Натхнення до створення цього ролику прийшло з наших думок і з їхнього креативного втілення. Погоджуся, вийшло дуже вдало. Цей ролик має дві мети. Перша — надавати постійну підтримку тим уболівальникам збірної, які є на сьогодні, активним, які хочуть підтримувати збірну і вміють це робити, але з економічних причин не можуть. Друга — з часом зробити популярним, стильним сам рух підтримки збірної. Цей ролик спрямований саме на це. Що може бути краще в телевізорі, ніж дивитися на гарних українських дівчат, особливо — якщо вони ще й олімпійські чемпіонки? Велика їм подяка за те, що, незважаючи на графік, знайшли час, відгукнулися і взяли участь у цьому проекті.

Цей ролик анонсує першу частину. У нас є дві активації. Перша частина — фотоконкурс жіночих фотографій. Якщо хочете — можете надіслати свою фотографію, як ви вболіваєте за збірну, активно, красиво. Буде обрано 15 переможниць, але по факту — це 15 пар переможців. Тобто ми ще даємо можливість дівчині відвезти до Фінляндії свого хлопця, друга чи чоловіка. Мені здається, це цікавий хід. Цей конкурс має певні умови, журі обирає фотокартки. Ми думали викласти фотографії в Інтернет, зробити відкрите голосування. Але відмовилися від цього через можливість накрутки голосів. Вирішили, що журі у присутності нотаріуса визначатиме, які фото найкращі. Я до журі не входитиму. Протягом травня ми будемо визначати три рази по п'ять переможниць. Крім того, визначаємо певну кількість фіналісток у випадку, якщо хтось із пар переможців не зможе поїхати чи відмовиться.

За планом поїздки ці люди вилітають з Києва 11 червня зранку, об 11:30 приїжджають в Гельсінкі, потім в Тампере. Поговоримо про план активації «Вірні збірній» в день матчу в Тампере, вони візьмуть у цьому участь. Присутні на матчі, ночують після гри в Тампере, а потім від'їжджають до Гельсінкі. Літак назад у них, здається, о 16:30 з Гельсінкі. Тобто вони летять на добу, аби підтримати збірну. Для тридцятьох людей це приз.

Уболівальники запитували: «Це одноразова акція чи ще щось буде?». Ми казали, що це не одна акція, а започаткування фан-руху. Так, буде ще. Є автобусний тур із флешмобом в день гри. З точки зору організації він складніший, ніж було до Загребу: більше країн, плюс пором. Є певні обмеження щодо часу, який ти можеш бути в автобусі, тому тур виходить складнішим. Проїзду через Білорусь ми хочемо уникнути. Тому виїзд організований зі Львова, їдемо через Польщу, Литву, Латвію, Естонію. Це нічний переїзд. У суботу зранку вони приїжджають до Таллінну, день — вільний час. Таллінн — гарне місто, є, що подивитися. Потім вони там ночують. 11 числа 0 08:00 на поромі перепливають до Гельсінкі за дві години, о 10:00 вони вже там. І десь о 14:00 приїдуть у Тампере, Після матчу всі ці люди ночують або в Тампере, або на під'їзді до Гельсінкі. Зранку в понеділок перепливають на поромі, їдуть до Риги, ночують у Ризі. Тобто один нічний переїзд і три ночівлі по дорозі. Це міні-тур, який відбувається за підтримки руху «Вірні збірній». Мені здається, у цьому найбільш приємне — вартість, яку людина сплачує за цей тур. 100 євро з особи за умови наявності шенгенської візи (якщо потрібна шенгенська віза — будуть додаткові витрати). По суті, це вартість помешкання, де вони будуть протягом трьох ночей. Крім того, до цього туру входить безкоштовний квиток, який ми надаємо всім, хто їде.

Що потрібно зробити, якщо хочете поїхати? По-перше, ви маєте зареєструватися на веб-сайті «Вірні збірній». Там є форма подачі заявки на тур, де потрібно написати ім'я, прізвище, чи є закордонний паспорт, віза і залишити контакті дані. Після того протягом доби-двох туристична агенція з вами зв'яжеться. Ви спілкуєтеся безпосередньо з турагенцією як турист, укладаєте з ними угоду, здійснюєте передоплату, оскільки є певні обмеження місць. На цей матч Україні дали 800 квитків, із яких 200 станом на сьогодні вже розкуплено у вільному продажі. Ми пропонуємо відвезти кілька сотень людей шляхом цього туру. У нас є домовленість із федерацією: 300 місць нам гарантовано. Крім того, ми можемо в них додатково попросити, ця опція дійсна до 5 травня. Ми запланували мінімальну кількість автобусів. Вже заброньовані готелі, 200 вболівальників ми гарантовано зможемо поселити. Паралельно ми ведемо роботу, щоб забезпечити місця більшій кількості людей, якщо буде попит.

— Якщо буде більше трьохсот людей, які хочуть поїхати на матч, перевагу матимуть ті, хто швидше зареєструвався, чи буде рандомний вибір?

Максим Васильєв: Ні, рандомного вибору не буде. Хто перший зареєструвався, отримав від нас підтвердження, звернувся до туристичної агенції, уклав угоду і здійснив передоплату — їде в тур.

— Чи йде мова про марш збірної? У Хорватії, попри укладений мир між ультрас, все-таки вирішили його не проводити в цілях безпеки. Чи розглядається це питання у Фінляндії? Чи буде матч між фанатами України та Фінляндії в Тампере?

Максим Васильєв: Так, матч на 99% також буде. Але там така історія, що більшість уболівальників збірної Фінляндії мешкають у Гельсінкі. Тобто вони всі теж зранку 11 червня їдуть до Тампере, щоб потрапити на стадіон. Тому приблизно о 14:30-15:00 ми плануємо фан-матч. На кожному виїзді ми хочемо робити щонайменше чотири речі, коли їдемо організовано і технічно можемо це зробити. Перша — благодійний візит з боку наших фанів у місцевий заклад. Друга — фан-матч з уболівальниками. До речі, фіни нам пропонували навіть зробити фан-матч між уболівальницями. Фінський жіночий футбол достатньо популярний. Поки що ми на це наважилися, але, якщо буде попит — може, щось підкоригуємо по ходу до червня.

— Можливо, тайм зіграють дівчата, тайм — хлопці?

Максим Васильєв: Технічно це можливо. Просто поки що ми орієнтуємося на те, що домовимося з фінськими вболівальниками про фан-матч. Крім того, нам дуже сподобалося, як під час перебування у Загребі працював український осередок на центральній площі, всі хорвати звертали на це увагу. Третя річ — ми плануємо зробити так само фан-посольство із телефонним номером, на який можна буде телефонувати. Це не тільки для тих, хто їде з нами, а й для тих, хто їде своїм ходом. Зараз обговорюється четвертий елемент, окрім яскравої підтримки на трибунах — після гри зробити українську вечірку, якщо вдасться домовитися. Адже дівчата і музика — візитні картки країни. Це залежить від часу матчу та можливостей людей, які залишаються у місті.

— Яка погода в Тампере у цей час?

Максим Васильєв: 15-20 градусів тепла. Це ж білі ночі, там світло до опівночі буде в цей період.

— Чи буде якийсь флешмоб на трибунах? Можливо, планується розгорнути гігантську футболку національної команди?

Максим Васильєв: Модульне шоу або якась підтримка передбачається, обговорюється. Вона має бути погоджена з фінською стороною та з УЄФА перед матчем. Ми плануємо це зробити. Там виникає багато технічних питань. Ми планували у Загребі розгорнути великий банер, але з питань пожежної безпеки були вимушені відмовитися. Нам жоден підрядник не міг дати гарантію, що в нього є той сертифікат, якого вимагає безпека хорватської сторони. Ми плануємо таку історію, але як буде — стане відомо пізніше.

Ми виїжджаємо як офіційні вболівальники України. Наша поведінка на стадіоні має безпосередній зв'язок із Федерацією футболу України, збірною і має відповідати тим законодавчим нормам, які існують у Європі.

Продовження інтерв'ю очікуйте пізніше...

Спілкувався Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, текстова версія — Дарія ОДАРЧЕНКО