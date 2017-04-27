Ливерпулю нужен Дуглас Коста

Ливерпуль в летнее трансферное окно намерен побороться за хавбека Баварии Дугласа Косту. Дела 26-летнего бразильца в мюнхенском клубе в нынешнем сезоне идут неважно. Коста не сработался с главным тренером Карло Анчелотти, возглавившим Баварию минувшим летом, а потому не получает от коуча должного доверия и количества игрового времени.

По этой причине футболист не против покинуть Баварию уже летом. Также не против подобного варианта развития событий и Анчелотти, убеждающий боссов Баварии, что сможет обойтись без Косты.

Целый ряд европейских клубов уже держит ухо востро в ситуации вокруг бразильца и готовы вклиниться в вопрос его приобретения при первом удобном случае.

Среди тех, кто претендует на Дугласа Косту появился и Ливерпуль, который летом собирается значительно усилить среднюю линию команды.

Дуглас Коста играл за Шахтер с 2010 по 2015 год, после чего за 30 миллионов был продан в Баварию.

В нынешнем сезоне на счету бразильца 31 матч во всех турнирах, в которых он записал в свой актив 7 голов и 9 результативных передач.