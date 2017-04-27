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Ливерпулю нужен Дуглас Коста

Экс-игрок донецкого «Шахтера» может перебраться в Англию

  • 27.04.2017 08:02
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Метки
ФК Бавария. Дуглас Коста
© ФК Бавария. Дуглас Коста
Ливерпуль в летнее трансферное окно намерен побороться за хавбека Баварии Дугласа Косту. Дела 26-летнего бразильца в мюнхенском клубе в нынешнем сезоне идут неважно. Коста не сработался с главным тренером Карло Анчелотти, возглавившим Баварию минувшим летом, а потому не получает от коуча должного доверия и количества игрового времени.
 
По этой причине футболист не против покинуть Баварию уже летом. Также не против подобного варианта развития событий и Анчелотти, убеждающий боссов Баварии, что сможет обойтись без Косты.
 
Целый ряд европейских клубов уже держит ухо востро в ситуации вокруг бразильца и готовы вклиниться в вопрос его приобретения при первом удобном случае.
 
Среди тех, кто претендует на Дугласа Косту появился и Ливерпуль, который летом собирается значительно усилить среднюю линию команды.
 
Дуглас Коста играл за Шахтер с 2010 по 2015 год, после чего за 30 миллионов был продан в Баварию.
 
В нынешнем сезоне на счету бразильца 31 матч во всех турнирах, в которых он записал в свой актив 7 голов и 9 результативных передач.
 

Источник — Шахта

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