Шюррле может пропустить остаток сезона

Дорогой товарищ ....в боксе много денег не надо ...было бы здоровье и талант . А трусики маечку и...

Условия, максимально приближенные к боевым, попали под время ремонта, бывает...

Ну конечно, нужно было бы оправдывать левый пенальти супер форварда.Как это мелко и ничтожно со с...

"Ребров не пришел на пресс-конференцию после матча с Николаевом" - забыл...