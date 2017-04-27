Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле может пропустить остаток сезона из-за травмы ноги. У футболиста диагностировано воспаление ахиллова сухожилия. Неутешительные прогнозы последовали 24 апреля, когда футболист прошёл обследование.
Шюррле пополнил ряды дортмундцев перед стартом нынешнего сезона, а до этого защищал цвета лондонского «Челси» и «Вольфсбурга». По итогам 30 туров чемпионата Германии футболист принял участие в 15 матчах, выйдя на поле в основном составе в 8 из них. Игрок стал автором 2 голов и стольких же результативных передач.
Источник — Euro-football
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