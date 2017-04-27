Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Шюррле может пропустить остаток сезона

Немецкий полузащитник «Боруссии» получил травму ноги

  • 27.04.2017 07:56
  • 119 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Шюррле может пропустить остаток сезона
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле может пропустить остаток сезона из-за травмы ноги. У футболиста диагностировано воспаление ахиллова сухожилия. Неутешительные прогнозы последовали 24 апреля, когда футболист прошёл обследование. 
 
Шюррле пополнил ряды дортмундцев перед стартом нынешнего сезона, а до этого защищал цвета лондонского «Челси» и «Вольфсбурга». По итогам 30 туров чемпионата Германии футболист принял участие в 15 матчах, выйдя на поле в основном составе в 8 из них. Игрок стал автором 2 голов и стольких же результативных передач.
 

Источник — Euro-football

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.