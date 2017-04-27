Жозе МОУРИНЬО: «Златан боролся всю жизнь»

Тренер «Ман Юнайтед» рассказал, какое будущее, по его мнению, ждет Златана Ибрагимовича после его недавней тяжелейшей травмы – разрыва крестообразных связок.

- Будущее – это серьезная операция, долгий период восстановления.

Но будущее – это также, в конце концов, очень сильный парень, ментально сильный. Он моментально написал в социальных сетях, что он остановится, когда он захочет, а не когда люди думают.

Так что мне кажется, что он не собирается сдаваться. Он собирается бороться, и я реально доволен этому. Это Златан, которого я знаю.

Я сказал ему: «Ты боролся всю свою жизнь, с тех пор, как родился». Я не вижу причин не бороться сейчас.