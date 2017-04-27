Марко РОЙС: «Никто не верил в Боруссию»

Наверное у него подялась температура.Всякое бывает.Может по близости оказался Денисов.

Михайленко огромный респект. Он сделал в этом сезоне все, что смог практически из ничего, учитыва...

Да хватит уже куда-то "заявляться". Толку от этого не будет. Нужно свой хоккей как-то р...

это четвертьфинал 2013 года. грустное зрелище было. Тогда Билли и ушел.