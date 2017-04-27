Марко РОЙС: «Никто не верил в Боруссию»

Марко Ройс поделился своими впечатлениями о выходе «Боруссии» в финал Кубка Германии после победы над «Баварией» (3:2).
- Мы неплохо начали, но играть в Мюнхене невероятно тяжело, - говорит Ройс. - В атаке в первом тайме мы действовали не лучшим образом. Никто не рассчитывал, что счет станет 2:1. Но мы должны были верить в себя. У «Баварии» были моменты, которые они не реализовали. Мы организовали две контратаки и забили.
Источник — Sport.ua
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