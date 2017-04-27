Голевая феерия в Ла-Корунье: Реал разбил Депортиво

Без более-менее нормального чемпионата в Украине,сборная всегда будет в жопе.Первенство из 6 кома...

Так если так рассуждать то это путь в некуда! Тут многие как я помню кричали про предателей укра...

То что вначале и прогнозировал, к ребятам ноль претензий, все старались, но класса ноль, весь спо...