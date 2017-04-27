Голевая феерия в Ла-Корунье: Реал разбил Депортиво

Чемпионат Испании. 34-й тур
«Депортиво» - «Реал Мадрид» - 2:6
Флорин Андоне, 35, Хоселу, 84 - Альваро Мората, 1, Хамес Родригес, 14, Лукас Васкес, 44, Хамес Родригес, 66, Иско, 77, Каземиро, 87
«Депортиво»: Герман Люкс (Пжемислав Титонь, '46), Алехандро Аррибас, Луизинью, Сидней, Гаэль Какута (Фернандо Наварро, '46), Алекс Бергантиньос, Гильерме дос Сантос, Хуанфран Фуэртес, Эмре Чолак, Флорин Андоне, Карлес Хиль (Хоселу, '57)
«Реал Мадрид»: Кико Касилья, Рафаэль Варан (Альваро Техеро, '88), Данило Да Сильва, Марсело, Начо Фернандес, Иско (Каземиро, '79), Лукас Васкес, Матео Ковачич, Хамес Родригес, Альваро Мората, Марко Асенсио (Мариано Диас, '79)
Алехандро Аррибас, 67. Хоселу, 92. Эмре Чолак, 93. - Иско, 68.
Источник — Sport.ua
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