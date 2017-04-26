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28-й тур
Кристал Пэлас
0:1
Тоттенхэм
26.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Кристал Пэлас — Тоттенхэм — 0:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча АПЛ «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»

  • 27.04.2017 00:49
  • 53 просмотров
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В поединке 28-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» минимальную победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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