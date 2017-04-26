Арсенал победил Лестер благодаря автоголу Хута

Чемпионат Англии. 28-й тур. Перенесенные матчи
«Арсенал» – «Лестер» – 1:0
Гол: Хут, 86, автогол
«Арсенал»: Чех, Косьельни, Габриэл, Монреаль, Гиббс (Уэлбек, 68), Озил, Коклен (Рэмзи, 75), Уолкотт (Жиру, 75), Джака, Санчес, Бельерин.
«Лестер»: Шмейхель, Беналуан (Грэй, 90), Фукс, Симпсон, Хут, Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон, Марез, Ульоа (Окадзаки, 70), Варди.
Предупреждения: Симпсон (38), Фукс (52), Беналуан (80), Джака (82), Санчес (90), Хут (90)
«Мидлсбро» – «Сандерленд» – 1:0
Гол: де Рон, 8
«Мидлсбро»: Гьюзан, Айяла (Фабио, 54), Френд, Чемберс, Гибсон, Клейтон, де Рон, Даунинг, Форшоу, Негредо (Жестед, 76), Стуани.
«Сандерленд»: Пикфорд, О′Ши, Манкильо, Джонс, Денайер, Ндонг, Кэттермоул (Родуэлл, 84), Гибсон (Борини, 65), Хазри (Янузай, 77), Аничебе, Дефо.
Предупреждения: Френд (28), Клейтон (31), О′Ши (37), Гибсон (45), Фабио (71), Джонс (75)
«Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм» – 0:1
Гол: Эриксен, 78
«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Сако (Дилэйни, 57), Келли, Уорд, Макартур (Кабай, 64), Панчон, Таунсенд, Заа, Миливоевич, Шлупп, Бентеке (Кэмпбелл, 81).
«Тоттенхэм»: Льорис, Вертонген, Дэвис, Уокер, Алдервейрелд, Дембеле (Сон Хын Мин, 46), Дайер, Эриксен, Ваньяма (Сиссоко, 46), Алли (Триппьер, 90), Кейн.
Предупреждения: Ваньяма (26), Уокер (47), Кейн (60), Уорд (66), Миливоевич (79), Заа (90)
Источник — Sport.ua
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