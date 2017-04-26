да и без нхловцев их частенько дрючат. не так давно на какой-то олимпиаде кажется, сша их 8:3 уде...

Ну в 5-7 шайб сборная Россия никогда на ОИ не проигрывала.Даже Канаде в Ванкувере проиграли 3-7....

с утра называли цифру 25 млн, уже 45 млн.афиши в городе были - это раз.баннеры на проспектах встр...

На чемпионатах мира не играют сильнейшие игроки НХЛ вот росия и выигрываетю А на олимпиадах они л...

Ни одного указателя у Дворца спорта, ни афиш в городе... Если фанат не знает русского-английского...