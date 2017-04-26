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Боруссия Д бьет Баварию и выходит в финал Кубка Германии

Мюнхенский клуб не смог удержать преимущество, добытое в первом тайме

  • 26.04.2017 23:42
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ФК Боруссия Дортмунд
© ФК Боруссия Дортмунд

Кубок Германии. 1/2 финала

«Бавария» – «Боруссия» Д – 2:3
Голы: Мартинес, 28, Хуммельс, 41 – Ройс, 19, Обамеянг, 69, Дембеле, 74

«Бавария»: Ульрайх, Мартинес, Хуммельс (Боатенг, 62), Алаба, Лам, Видаль, Хаби Алонсо (Мюллер, 79), Алькантара, Роббен, Рибери (Дуглас Коста, 86), Левандовски.
«Боруссия» Д: Бюрки, Шмельцер, Геррейру, Пишчек (Пулишич, 80), Папастатопулос, Кастро (Дурм, 46), Бендер, Вайгль, Ройс (Гинтер, 90), Обамеянг, Дембеле.
Предупреждения: Вайгль (15), Дембеле (25), Роббен (31), Хаби Алонсо (78), Бюрки (90)

Источник — Sport.ua

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