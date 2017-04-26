Леганес за 6 минут разгромил Лас-Пальмас

Чемпионат Испании. 34-й тур
«Леганес» – «Лас-Пальмас» – 3:0
Голы: Лусиано, 55, 61, с пенальти, Герреро, 59,
«Леганес»: Яго Эррерин, Мантовани, Рико (Бустинса, 88), Тито, Сиовас, Саму, Перес, Тимор, Пирес (Буэно, 64), Лусиано, Герреро (Эль-Жар, 69).
«Лас-Пальмас»: Варас, Лемос, Элдер Лопеш, Симон, Бигас, Момо, Монторо (Кастельяно, 69), Домингес, Сантана (Меса, 77), Хесе, Экспосито (Халилович, 77).
Предупреждение: Тимор (41)
«Валенсия» – «Реал Сосьедад» – 2:3
Голы: Нани, 68, с пенальти, Дзадза, 72 – Диего Алвес, 1, автогол, Виллиан Жозе, 30, с пенальти, Ойарсабаль, 65
«Валенсия»: Диего Алвес, Адерлан Сантос, Гарай, Сикейра (Тони Лато, 46), Монтойя, Перес, Солер, Орельяна, Нани (Санти Мина, 69), Дзадза, Мунир (Жоау Канселу, 62).
«Реал Сосьедад»: Рульи, Мартинес (Элустондо, 46), Навас, Берчиче, Сурутуса, Ильярраменди, Каналес (Гранеро, 75), Прието, Одриосола, Хуанми, Виллиан Жозе (Ойарсабаль, 52).
Предупреждения: Хуанми (21), Сикейра (28), Гарай (29), Мартинес (43), Дзадза (47), Виллиан Жозе (49), Жоау Канселу (81)
Источник — Sport.ua
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