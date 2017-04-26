Барселона растоптала Осасуну, Маскерано забил впервые за 7 лет

В 34-м туре чемпионата Испании «Барселона» уничтожила «Осасуну» со счетом 7:1.
Примечательно, что шестой гол «блаугранас» ударом с пенальти забил защитник Хавьер Маскерано. Это первый мяч аргентинского футболиста за «Барселону», а также первый гол в официальных матчах за последние 7 лет.
Чемпионат Испании. 34-й тур
«Барселона» – «Осасуна» – 7:1
Голы: Месси, 12, 61, Андре Гомеш, 30, 57, Пако Алькасер, 64, 86, Маскерано, 67, с пенальти
«Барселона»: тер Штеген, Маскерано, Динь, Пике, Ракитич, Денис Суарес, Бускетс, Туран, Андре Гомеш, Пако Алькасер, Месси (Аленья, 63).
«Осасуна»: Сиригу, Мондрагон, Фуэнтес, Буньюэль, Санхурхо, Мерида (Чаушич, 79), Тьенса, Ромеро (Олавиде, 72), Торрес, де ла Куэвас, Леон (Кодро, 73).
Источник — Sport.ua
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