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Барселона растоптала Осасуну, Маскерано забил впервые за 7 лет

Каталонский клуб камня на камне не оставил от обороны соперника

  • 26.04.2017 22:52
  • 806 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Барселона
© ФК Барселона

В 34-м туре чемпионата Испании «Барселона» уничтожила «Осасуну» со счетом 7:1.

Примечательно, что шестой гол «блаугранас» ударом с пенальти забил защитник Хавьер Маскерано. Это первый мяч аргентинского футболиста за «Барселону», а также первый гол в официальных матчах за последние 7 лет.

Чемпионат Испании. 34-й тур

«Барселона» – «Осасуна» – 7:1
Голы: Месси, 12, 61, Андре Гомеш, 30, 57, Пако Алькасер, 64, 86, Маскерано, 67, с пенальти

«Барселона»: тер Штеген, Маскерано, Динь, Пике, Ракитич, Денис Суарес, Бускетс, Туран, Андре Гомеш, Пако Алькасер, Месси (Аленья, 63).
«Осасуна»: Сиригу, Мондрагон, Фуэнтес, Буньюэль, Санхурхо, Мерида (Чаушич, 79), Тьенса, Ромеро (Олавиде, 72), Торрес, де ла Куэвас, Леон (Кодро, 73).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    RomarioUA
      RomarioUA, 26.04.2017 23:03
    0
    Ну вообще Маскерано не должен забивать, он защищать должен
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    Irrlicht
    online
      Irrlicht, 26.04.2017 23:04
    0
    о, таки правильно понял, почему бил Маскерано. Но вообще-то у Маскерано есть по меньшей мере 4 гола за Барсу в свои ворота.
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