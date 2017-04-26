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ЦСКА уничтожил Локомотив, Терек сильнее Рубина

Состоялись очередные матчи 25-го тура РПЛ

  • 26.04.2017 22:39
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ФК Локомотив Москва
© ФК Локомотив Москва

Чемпионат России. 25-й тур

«Арсенал» Тула – Крылья Советов 2:0
Голы: Григалава, 31, Расич, 80

«Арсенал» Тула: Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Григалава, Александров, Бурмистров (Горбатенко, 65), Боурчану, Думбия (Рыжков, 90), Максимов (Расич, 73), Шевченко.
«Крылья Советов»: Конюхов, Зотов, Надсон, Таранов (Садик, 71), Божин, Мияйлович, Зинков (Глеб, 54), Брюно (Ткачев, 58), Паскуато, Зуев, Корниленко.
Предупреждения: Беляев (14), Таранов (18), Мияйлович (44), Зотов (59), Боурчану (60)

ЦСКА – «Локомотив» – 4:0
Голы: Дзагоев, 11, Витиньо, 39, Головин, 45, Натхо, 52

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Тошич, 81), Васин, Игнашевич, Березуцкий, Головин, Натхо, Вернблум, Дзагоев (Набабкин, 17), Ионов, Витиньо (Чалов, 65).
«Локомотив»: Гильерме, Янбаев, Кверквелия, Пейчинович, Денисов, Майкон (Фарфан, 46), Тарасов (Баринов, 46), Денисов, Фернандеш, Миранчук (Игнатьев, 68), Ари.

«Рубин» – «Терек» – 0:1
Гол: Мбенг, 44

«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Санчес, Самбрано, Набиуллин, Лестьенн (Рочина, 68), Сонг (Мвила, 38), Цакташ, Жемалетдинов (Ткачук, 78), Жонатас, Канунников.
«Терек»: Городов, Мохаммади, Семенов, Анхель, Родолфо, Плиев, Кузяев, Пирис, Лебеденко (Иванов, 82), Митришев (Торже, 69), Мбенг (Балай, 79).
Предупреждения: Кузяев (15), Плиев (24), Цакташ (30), Самбрано (76), Мвила (76), Санчес (83), Родолфо (83)

Источник — Sport.ua

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