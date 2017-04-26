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Daily Mail: фанаты Динамо носят наряды Ку-клукс-клана со свастиками

Английское издание обратило внимание на матч киевлян с донецким «Шахтером»

  • 26.04.2017 22:22
  • 1749 просмотров
  • 13 комментария
Метки
champion.com.ua
© champion.com.ua

Известное английское издание Daily Mail опубликовало материал, посвященный поведению фанатов на матче 26-го тура чемпионата Украины «Динамо» – «Шахтер» (0:1).

Некоторые фанаты оделись в стиле организации Ку-клукс-клан, также были замечены свастики и футболки с изображениями Адольфа Гитлера.

«Фанаты киевского «Динамо» носят наряды и маски Ку-клукс-клана, украшенные свастиками, во время «белого безумия» на матче с донецким «Шахтером».

Группа фанатов киевского «Динамо» носила наряды, связанные с организацией Ку-клукс-клан, отстаивающую идеи превосходства белых, и маски со свастикой во время матча с донецким «Шахтером».

Ультрас «Динамо» с помощью социальных сетей и медиа призвали фанатов прийти на матч одетым во все белое (клубные цвета) и назвали акцию «Белая Шиза» (в английском тексте «white frenzy» – прим. Sport.ua) на матче, известном как «Украинское Класико».

Группа фанатов, участвовавших в акции, растянула баннер «100% белый».

Группа фанатов киевского «Динамо» надела маски, некоторые из них были со свастикой, на матч с «Шахтером»

Другие фанаты надели костюмы, связанные с организацией Ку-клукс-клан, пропагандирующей превосходство белых

Группа фанатов находилась за баннером, на котором было написано «100% белый»

На протяжении всего матча использовались файеры, фанаты «Динамо» также бросали дымовые шашки и размахивали белыми флагами на протяжении всего поединка.

Один из фанатов «Шахтера» был сфотографирован в футболке с изображением Адольфа Гитлера.

Фанаты «Шахтера» также зажигали файеры, причем фанаты обеих команд сделали это одновременно на 88-й минуте.

Один из фанатов «Шахтера» был на игре, одетый в футболку с изображением Адольфа Гитлера

Новостной портал Russia Today сообщил, что на матче присутствовал инспектор УЕФА, чтобы оценить готовность стадиона к финалу Лиги чемпионов, который состоится в следующем мае.

Ранее фанаты «Динамо» были сфотографированы в одежде в стиле Ку-клукс-клана и с флагом Конфедерации, когда они позировали напротив командного автобуса «Шахтера» в 2013-м году.

«Шахтер» победил в матче со счетом 1:0», – пишет Daily Mail.

Ультрас призвали фанатов одеться во все белое – клубные цвета – для «Белой Шизы»

Фанаты «Динамо» были сфотографированы в специфических костюмах перед автобусом «Шахтера» в 2013-м году

Источник — Daily Mail

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Комментарии
    tarasbulba007
      tarasbulba007, 26.04.2017 22:49
    +1
    "Молодцы", нечего сказать... Теперь санкции точно будут...
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    inflicted
      inflicted, 26.04.2017 22:49
    -2
    Група фанатів - це один дятел в шапці куклус клана і ще один чувак у масці Путіна?
    Ссылка
    rotoff
    rotoff, 26.04.2017 22:54
    +4
    inflicted, 26.04.2017 22:49
    Група фанатів - це один дятел в шапці куклус клана і ще один чувак у масці Путіна?
    Сходи к окулисту
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    h3adWay
      h3adWay, 26.04.2017 23:06
    +2
    какой клуб, такие и болельщики. странна старалась что бы дали финал, а вы берете и все обсыраете.
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    zhyr
      zhyr, 26.04.2017 23:06
    +6
    цікаво, це робиться, щоб насолити клубу, чи просто в голові цих імбецилів мізків немає?
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    ragnaros_hs
      ragnaros_hs, 26.04.2017 23:08
    +4
    мда, после того начинаешь верить в слова ватанов. что наша страна больна.
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    zhyr
      zhyr, 26.04.2017 23:08
    +4
    і так футбол в занепаді, стадіони порожні, ще й всякі недоумки намагаються розвалити те, що залишилось
    Ссылка
    Antosha Chekhonte
      Antosha Chekhonte, 26.04.2017 23:08
    +4
    inflicted, 26.04.2017 22:49
    Група фанатів - це один дятел в шапці куклус клана і ще один чувак у масці Путіна?

    Люто плюсую. Эти двое зашугали всё фанатку, чтобы они развернули баннер "100% белый". Это кремлёвская провокация.
    Ссылка
    rizzo
      rizzo, 26.04.2017 23:17
    -6
    А в чем, собственно, проблемма с баннером "100%білий"?
    Ссылка
    Сергій Ткач
      Сергій Ткач, 26.04.2017 23:24
    -1
    h3adWay, 26.04.2017 23:06
    какой клуб, такие и болельщики. странна старалась что бы дали финал, а вы берете и все обсыраете.
    засунь себе в жопу свой финал и евровиденье вместе с ним.Наши ребята гибнут,а тебе млять зрелища подавай.ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ
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    Игорёк Игнатьев
      Игорёк Игнатьев, 26.04.2017 23:26
    0
    Комментарий свернут. Показать
    шо фанаты шо Мега Клюб одно другого ярче!
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    Сергій Ткач
      Сергій Ткач, 26.04.2017 23:27
    -2
    h3adWay, 26.04.2017 23:06
    какой клуб, такие и болельщики. странна старалась что бы дали финал, а вы берете и все обсыраете.
    засунь себе в жопу свой финал и евровиденье вместе с ним.Наши ребята гибнут,а тебе млять зрелища подавай.ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ.А касательно так называемых фанов здесь согласен,но без наказания не будет осознания.
    Сергій Ткач, 26.04.2017 23:24
    h3adWay, 26.04.2017 23:06
    какой клуб, такие и болельщики. странна старалась что бы дали финал, а вы берете и все обсыраете.

    засунь себе в жопу свой финал и евровиденье вместе с ним.Наши ребята гибнут,а тебе млять зрелища подавай.ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ
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    Istm
    online
      Istm, 26.04.2017 23:37
    -1
    ragnaros_hs, 26.04.2017 23:08
    мда, после того начинаешь верить в слова ватанов. что наша страна больна.

    ваша - да.
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