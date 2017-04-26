Daily Mail: фанаты Динамо носят наряды Ку-клукс-клана со свастиками

Известное английское издание Daily Mail опубликовало материал, посвященный поведению фанатов на матче 26-го тура чемпионата Украины «Динамо» – «Шахтер» (0:1).
Некоторые фанаты оделись в стиле организации Ку-клукс-клан, также были замечены свастики и футболки с изображениями Адольфа Гитлера.
«Фанаты киевского «Динамо» носят наряды и маски Ку-клукс-клана, украшенные свастиками, во время «белого безумия» на матче с донецким «Шахтером».
Группа фанатов киевского «Динамо» носила наряды, связанные с организацией Ку-клукс-клан, отстаивающую идеи превосходства белых, и маски со свастикой во время матча с донецким «Шахтером».
Ультрас «Динамо» с помощью социальных сетей и медиа призвали фанатов прийти на матч одетым во все белое (клубные цвета) и назвали акцию «Белая Шиза» (в английском тексте «white frenzy» – прим. Sport.ua) на матче, известном как «Украинское Класико».
Группа фанатов, участвовавших в акции, растянула баннер «100% белый».
Группа фанатов киевского «Динамо» надела маски, некоторые из них были со свастикой, на матч с «Шахтером»
Другие фанаты надели костюмы, связанные с организацией Ку-клукс-клан, пропагандирующей превосходство белых
Группа фанатов находилась за баннером, на котором было написано «100% белый»
На протяжении всего матча использовались файеры, фанаты «Динамо» также бросали дымовые шашки и размахивали белыми флагами на протяжении всего поединка.
Один из фанатов «Шахтера» был сфотографирован в футболке с изображением Адольфа Гитлера.
Фанаты «Шахтера» также зажигали файеры, причем фанаты обеих команд сделали это одновременно на 88-й минуте.
Один из фанатов «Шахтера» был на игре, одетый в футболку с изображением Адольфа Гитлера
Новостной портал Russia Today сообщил, что на матче присутствовал инспектор УЕФА, чтобы оценить готовность стадиона к финалу Лиги чемпионов, который состоится в следующем мае.
Ранее фанаты «Динамо» были сфотографированы в одежде в стиле Ку-клукс-клана и с флагом Конфедерации, когда они позировали напротив командного автобуса «Шахтера» в 2013-м году.
«Шахтер» победил в матче со счетом 1:0», – пишет Daily Mail.
Ультрас призвали фанатов одеться во все белое – клубные цвета – для «Белой Шизы»
Фанаты «Динамо» были сфотографированы в специфических костюмах перед автобусом «Шахтера» в 2013-м году
Источник — Daily Mail
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Люто плюсую. Эти двое зашугали всё фанатку, чтобы они развернули баннер "100% белый". Это кремлёвская провокация.
какой клуб, такие и болельщики. странна старалась что бы дали финал, а вы берете и все обсыраете.
засунь себе в жопу свой финал и евровиденье вместе с ним.Наши ребята гибнут,а тебе млять зрелища подавай.ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ
ваша - да.
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