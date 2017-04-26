На ЧМ-2018 и в России введут видеоповторы

Российский футбольный союз (РФС) хотел бы, чтобы на матчах чемпионата страны использовалась система видеоповторов, которая будет функционировать на мировом первенстве 2018 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

В среду глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что видеоассистенты судей будут использоваться на чемпионате мира - 2018, игры которого пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.

«Мы подробно обсуждали эту тему (видеоповторов) с ФИФА, и я обратился к ним с официальной просьбой, - сказал Мутко, комментируя введение видеоповторов на мировом первенстве 2018 года. - Мы хотели бы, чтобы эти эксперименты (с видеоповторами) - как минимум, на этих стадионах (чемпионата мира) - использовались бы и на матчах чемпионата России».

«Футбол становится более динамичным, быстрым. Зрители смотрят его в комфортных условиях, особенно по телевизору, где повторы показывают десятки раз», - подчеркнул глава РФС.