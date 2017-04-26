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На ЧМ-2018 и в России введут видеоповторы

Перед стартом мирового первенства систему протестируют в матчах чемпионата России

  • 26.04.2017 20:53
  • 442 просмотров
  • 2 комментария
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uznayvse.ru. Виталий Мутко
© uznayvse.ru. Виталий Мутко

Российский футбольный союз (РФС) хотел бы, чтобы на матчах чемпионата страны использовалась система видеоповторов, которая будет функционировать на мировом первенстве 2018 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

В среду глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что видеоассистенты судей будут использоваться на чемпионате мира - 2018, игры которого пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.

«Мы подробно обсуждали эту тему (видеоповторов) с ФИФА, и я обратился к ним с официальной просьбой, - сказал Мутко, комментируя введение видеоповторов на мировом первенстве 2018 года. - Мы хотели бы, чтобы эти эксперименты (с видеоповторами) - как минимум, на этих стадионах (чемпионата мира) - использовались бы и на матчах чемпионата России».

«Футбол становится более динамичным, быстрым. Зрители смотрят его в комфортных условиях, особенно по телевизору, где повторы показывают десятки раз», - подчеркнул глава РФС.

Источник — ТАСС

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Комментарии
    zhevaua
      zhevaua, 26.04.2017 22:09
    0
    А ТАСС все не уймется и строчит заказные статьи по поводу ЧМ. ФИФА уже репу чешет что делать со спонсорами, потому что все основные спонсоры отказались рекламироваться в России объясняя это сомнительной выгодой, плюс большие репутационные риски.
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    Marshall__TRAMP
    online
      Marshall__TRAMP, 26.04.2017 22:18
    0
    zhevaua, 26.04.2017 22:09
    А ТАСС все не уймется и строчит заказные статьи по поводу ЧМ. ФИФА уже репу чешет что делать со спонсорами, потому что все основные спонсоры отказались рекламироваться в России объясняя это сомнительной выгодой, плюс большие репутационные риски.
    Ти прав. Они все утекали на низалежну рекламировать все то, из серии скоро все изменится и вы диржаву не узнаете.
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