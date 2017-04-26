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Роман МОНАРЬОВ: «У Карпат є результат»

Головний тренер «Зірки» поділився очікуваннями від матчу зі львовським клубом

  • 26.04.2017 20:44
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pfcstal.com, Роман Монарев
© pfcstal.com, Роман Монарев

Напередодні суботньої гри проти «зелено-білих» наставник кропивницької «Зірки» розповів про підготовку своєї команди, очікування від майбутнього поєдинку та назвав головну ударну силу у складі суперника.

– Романе Геннадійовичу, якими є ваші очікування від зустрічі з «Карпатами»?
– Вважаю, що це буде дуже цікавий матч. Обидві команди перебувають у пошуку своєї гри. І у нас, і у «Карпат» протягом останнього часу відбулися суттєві кадрові зміни. Переконаний, що наші команди рухаються вперед. Тому гра буде складною і викличе інтерес у вболівальників.

– Що скажете про свого майбутнього суперника?
– «Карпати» не програють, набирають очки, намагаються викладатися в кожному матчі по максимуму. Деякі ігри вдаються краще, інші – гірше. Але результат є і це варто відзначити.

– Які спогади залишилися у вас від поєдинків проти львів’ян, у яких ви брали участь у якості футболіста?
– «Карпати» – непоступлива команда. Вдома вони діють агресивно, на виїзді менш вдало. Хоча проти них завжди було цікаво грати.

– Заключний матч минулого року на «Арені Львів» для «Зірки» завершився історичною першою перемогою у місті Лева...
– Хорошу гру продемонстрували обидві команди. Так сталося, що перемогли ми. Вважаю, що найближчої суботи буде інша картина. По-перше, ми не стоїмо на місці. Видозмінюється наша гра, команди комплектуються новими футболістами. Чекаю ще більш принципового протистояння, цікавих тактичних ходів і боротьби на полі.

– «Зірка» і «Карпати» знаходяться на комфортній відстані від зони вильоту. У чому знаходите, перш за все, мотивацію для підопічних?
– Ви поспілкуйтеся з усіма тренерами другої «шістки» і вони вам скажуть, що на сьогодні не існує матчів, де у гравців немає мотивації. Я, наприклад, такого не помічав. Кожен матч за участю «Зірки» проходив максимально серйозно і сконцентровано. Можливо, певною мірою краще чи гірше, але це футбол. Для футболіста гра в Прем’єр-лізі це вже мотивація і стимул. Це можливість заявити про себе, шанс для зросту і прогресу. Не кожен має таку змогу і цим треба користуватися. Ми намагаємося донести це до підопічних.

– Чи можете виділити особливо небезпечних гравців у складі «Карпат»?
– Хороше враження складає Гладкий, який колоритно виглядає попереду. Також відзначу Худоб’яка, який активно проводить другу частину чемпіонату. Виділю також Матвієнка та високорослих оборонців львівської команди. Всі гравці у нашого суботнього суперника кваліфіковані, там якісний підбір виконавців. Мені подобається, як грають «Карпати».

– У минулому поєдинку було вилучено нападника «Зірки» Адерінсолу Есеолу. Яка кадрова ситуація у вашої команди напередодні чергового туру?
– Маємо таку проблему – практично у жодному матчі не можемо зіграти в оптимальному складі. Це травми, дискваліфікації... Існує певний кадровий голод, однак вибираємося з цієї ситуації. Даємо шансам резервістам, молодим хлопцям. В даному випадку це нормальний процес. Хочеться грати в оптимальному складі, однак виходимо з того, що маємо.

Источник — ФК Карпаты

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