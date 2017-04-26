Эден АЗАР: «Статистика меня не волнует. Главное – помочь команде»

Заслуживающие упоминания голы и перемена ролей занимали мысли Эдена Азара вслед за вчерашней победой над «Саутгемптоном» со счётом 4:2.

Бельгиец забил свой 15-й гол в нынешнем сезоне АПЛ и установил личный рекорд по этому показателю. В среднем Азар забивает каждые 174 минуты в этом сезоне.

Но, по словам Азара, эти достижения вторичны по сравнению с итоговым результатом вчерашнего матча.

«Я не беспокоюсь по поводу того, сколько я забиваю мячей, – говорит 26-летний игрок. – Статистика меня не волнует».

«Если мои голы помогают команде выиграть матч, это важно. Я просто хочу завоевать трофей в конце сезона. Если я смогу забить еще несколько голов в этом сезоне, это будет здорово».

«Я доволен тем, как провожу матчи, своим движением и всем остальным. Несколько недель назад я сказал, что моя игровая форма во многом схожа с той, что была два года назад, когда мы выиграли чемпионат».

«Это был тяжелый матч, как и многие в АПЛ», – говорит Азар о матче с «Саутгемптоном».

«У нас появилась возможность забить в концовке первого тайма, и мы ей воспользовались. Мы контролировали ход матча, начиная со второго тайма, но соперники продолжали давить на нас, что дало нам немного пространства впереди. В итоге мы счастливы».

Теперь Азар может ненадолго отвлечься и переключить свое внимание на матч конкурентов. Сегодня вечером «Тоттенхэм» сыграет на выезде с «Кристал Пэлас». Впервые за долгое время «шпоры» проведут свой матч после «синих».

«Всегда приятно сыграть раньше «Тоттенхэма», ведь мы оказываем на них давление. Мы можем сидеть дома и наблюдать за их игрой. Посмотрим».

Азар отметил, что в выходные «Челси» ожидает непростой выездной матч на «Гудисон Парк» с «Эвертоном».

«Они очень хорошо играют, у них отличная команда, в их составе выступает лучший бомбардир чемпионата», – отмечает Азар.

«Посмотрим, как сложится матч. Мы хорошенько отдохнем перед игрой и, надеюсь, продолжим свое продвижение по турнирной таблице до финиша сезона в статусе лидеров».