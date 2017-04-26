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Пеп ГВАРДИОЛА: «В МЮ есть кем заменить Ибрагимовича»

Наставник «Манчестер Сити» поделился ожиданиями от битвы с «красными дьяволами»

  • 26.04.2017 19:33
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  • 1 комментария
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ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола
© ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

По оценке главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, Серхио Агуэро и Хесус Навас готовы сыграть в 174-м манчестерском дерби.

Серхио Агуэро был заменён в субботнем поединке с «Арсеналом», проходившем на стадионе «Уэмбли», но в этот четверг, 27 апреля, нападающий готов бороться за победу над «Юнайтед» в важнейшем матче английской Премьер-лиги.

По словам тренера, аргентинец оправился от небольшого повреждения, в среду тренировался с командой по общей программе и готов к встрече с коллективом Жозе Моуринью.

Габриэл Жезус также близок к полному восстановлению, но Давид Сильва, получивший травму на 23-й минуте полуфинала Кубка Англии, остаётся в лазарете.

«Не думаю, что Давид сможет сыграть завтра, - сказал Гвардиола на пресс-конференции в Академии «Манчестер Сити». – Пока он не готов выходить на поле. Габриэл (Жезус) не испытывает боли во время тренировок, но после трёхмесячного отсутствия его игровую форму нельзя назвать оптимальной.

Серхио в хорошей форме: сегодня он тренировался с командой и завтра сможет выйти на поле».

«Юнайтед» отстаёт от «Сити» только на одно очко и намерен бороться за одно из первых четырёх мест в турнирной таблице АПЛ, но у противника «горожан» тоже есть травмированные игроки: Златан Ибрагимович получил серьёзную травму и, по всей вероятности, не будет играть несколько месяцев.

Шведский форвард, забивший 28 голов в этом сезоне, был ключевым нападающим в команде Моуринью, но повредил колено в недавнем матче Лиги Европы против «Андерлехта».

Гвардиола не стал придавать большого значения отсутствию бывшего игрока «Барселоны» и «Интер Милана», заявив, что эта ситуация даст возможность другому форварду проявить себя.

«Да, «Юнайтед» провёл последние матчи без Ибрагимовича, но команда продолжает играть так, как требует тренер, - прокомментировал Гвардиола. – Ибра – выдающийся нападающий, но в команде «Манчестер Юнайтед» также есть Лингард, Янг и Рашфорд, которые могут занять его место».

Источник — ФК Манчестер Сити

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Комментарии
    Maradona
      Maradona, 26.04.2017 19:49
    0
    Ну, ты Пеп, ему и здоровому замену нашел)
    Ибре скорейшего выздоровления, ведь нынешний футбол, без него будет так скучен.
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