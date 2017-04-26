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Зенит с трудом обыграл Оренбург

Единственный гол в матче Джулиано забил с пенальти

  • 26.04.2017 19:23
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Метки
ФК Зенит
© ФК Зенит

Чемпионат России. 25-й тур

«Оренбург» – «Зенит» – 0:1
Гол: Джулиано, 17, с пенальти

«Оренбург»: Руденко, Сиваков, Ойеволе (Андреев, 46), Полуяхтов, Малых, Драгун, Георгиев, Парняков, Григорьев, Попович (Воробьев, 75), Дюриш (Лобжанидзе, 57).
«Зенит»: Лунев, Иванович, Нету, Смольников, Цаллагов, Джулиано, Жирков, Шатов, Гарсия, Данни (Кержаков, 88), Джорджевич (Молло, 75).
Предупреждения: Нету (43), Шатов (60), Смольников (66), Цаллагов (81), Гарсия (90)

Источник — ФК Зенит

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