Зенит с трудом обыграл Оренбург

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Шахтер Д - Днепр Дн 20:56 — alessandro13 Жаль, что Довбик не забил! 20:55 — pulse240 Типа решили все силы на чемпионат бросить? Бояться что Динамо ликвидирует отрыв в 14 очков? *CRA... 20:36 — p_s_l Решили малой кровью пройти. 20:34 — ak228 8-9 человек из запаса, Шахтёру финал не очень то и нужен!??

ФОТО ДНЯ. Комментаторская кабинка в Николаеве 20:54 — BekXan нуда ведь бл@дь царь приехал и нада было кинуть все деньги за пару дней закончить под евростандра...