Зенит с трудом обыграл Оренбург

Чемпионат России. 25-й тур
«Оренбург» – «Зенит» – 0:1
Гол: Джулиано, 17, с пенальти
«Оренбург»: Руденко, Сиваков, Ойеволе (Андреев, 46), Полуяхтов, Малых, Драгун, Георгиев, Парняков, Григорьев, Попович (Воробьев, 75), Дюриш (Лобжанидзе, 57).
«Зенит»: Лунев, Иванович, Нету, Смольников, Цаллагов, Джулиано, Жирков, Шатов, Гарсия, Данни (Кержаков, 88), Джорджевич (Молло, 75).
Предупреждения: Нету (43), Шатов (60), Смольников (66), Цаллагов (81), Гарсия (90)
Источник — ФК Зенит
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