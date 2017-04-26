Металлист 1925 вышел в финал зимнего чемпионата области

«Металлист 1925» - финалист зимнего чемпионата Харьковской области. Сегодня подопечные Александра Призетко со счетом 4:2 обыграли другой харьковский коллектив «Солли Плюс». В этом матче, как и во многих предыдущих играх зимнего первенства области, наставник «желто-синих» в каждом из таймов дал поиграть разным исполнителям. Причем, номинальная основа сыграла вторые 40 минут, сумев не только отыграть отставание в один мяч, но и довести матч до уверенной победы.

Крайне неудачными для «Металлиста 1925» выдались первые полчаса игры. В самом дебюте Александр Яценко ударом головой счет открыл, а на 32-й минуте Руслан Левига четко реализовал выход один на один, сделав его уже 2:0. В конце тайма успех нашим ребятам принесла подача с углового и «пушечный» удар Дениса Скотаренко. В итоге на перерыв команды ушли при счете 1:2.

Второй тайм для нашей команды получился еще более результативным. Сначала Олег Синица откликнулся на навес Александра Пивоварова и с района дальней штанги послал мяч точно в цель, а немного позже в течение четырех минут дубль оформил Сергей Давыдов. Сперва наш капитан замкнул прострел Синицы, а затем добил мяч в сетку после того, как защитник выбил «снаряд» с линии ворот после удара Краева. Довести дело до победы для «желто-синих» было делом техники. В итоге «Металлист 1925» одержал уверенную победу над принципиальным соперником и теперь в финальном поединке сразится с кегичевским «Статусом», который, в свою очередь, со счетом 1:0 обыграл первомайский «Квадро». О дате, времени и месте проведения решающих игр мы сообщим дополнительно.

26 апреля 2017 г. Пос. Высокий. Тренировочное поле УТБ ФК «Металлист». Полуфинал зимнего чемпионата Харьковской области. Начало матча в 12:00. 200 зрителей. +15°C

«Металлист 1925» – «Солли Плюс» – 4:2

Голы: Скотаренко 37, Синица 49, Давыдов 58, 62 – Яценко 10, Левига 32

«Металлист 1925»: Дьяков (Федак 41), Малиновский (Процевский 41), Цвиренко (Сидоренко 41), Литвяк (к) (Маслов 41), Коваленко И. (Емельянов 41), Романов (Ралюченко 41), Безродний (Пивоваров 41), Кателин (Нерубенко 41, Пец 63), Ермоленко (Краев 41), Стороженко (Синица 41), Скотаренко (Давыдов 41)

«Солли Плюс»: Маник, Яхно (Батусов 54), Яценко (к) (Коробкин 31), Шевцов, Рудь (Иванов 63), Акопян, Костюк, Коваленко Е., Левига (Холодков 59), Соломаха, Черников

Предупреждения: Черников 41, Батусов 54

Удаление: Батусов 65, повторное предупреждение, неспортивное поведение