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Сергей ПОПОВ: «Мечтаем попасть на чемпионат мира»

Наставник юношеской сборной Украины Сергей Попов поделился ожиданиями от Евро-2017

  • 26.04.2017 18:44
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ffu.org.ua
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Команда Сергея Попова хочет попасть в полуфинал Евро-2017 среди сборных U-17.

— Конкретная задача перед командой на чемпионате Европы стоит?
— Нет, конкретной задачи нам не озвучили. Но мы мечтаем попасть на чемпионат мира, это наша цель. Для этого нужно попасть в полуфинал. Это очень сложная задача, в нашей группе очень сильные команды. Но мы приложим максимум усилий, чтобы добиться такого результата. Считаю, что ребята готовы играть с любым соперником.

— Вы объявили расширенный список игроков, состоящий из 21-го человека. Троих придется отсеять. Определитесь с теми, кто не попадет в окончательную заявку еще в Украине, или уже на месте?
— Пока еще не определились, у нас еще будут тренировки и контрольная игра с Сербией. По итогам этой встречи и примем решение. Еще есть время, кто из ребят себя лучше проявит, тот и попадет в окончательную заявку.

— Вернулся в сборную после травмы 16-летний вратарь Виктор Бабичин. Какое его состояние и определились ли вы с номером один уже сейчас?
— Пока не определились. Квалификацию неплохо отыграл Дани Лтайф, но Витя Бабичин был основным вратарем до этого. Сейчас он работает, старается, к нему у меня нет вопросов. А там тренировочный процесс покажет, кто будет первым вратарем. Не стоит забывать, что есть еще и Евгений Пацкан. У нас есть три вратаря, двое лучших попадут в заявку.

— По сравнению с матчами элит-раунда в сборной два дебютанта — игроки «Динамо» Александр Сирота и Даниил Сухоручко. Что можете сказать об этих ребятах?
— Они здорово проявили себя. Пока рано делать выводы, есть время на тренировки, в этом процессе у ребят будет возможность доказать свою состоятельность и попасть в окончательную заявку. Оба парня хорошо влились в коллектив, ведь в команде много динамовцев.

— «Динамо» — это базовый клуб сборной?
— Да, конечно. Десять футболистов из этой команды играют у нас.

— Можно ли считать лидером коллектива игрока «Шахтера» Алексея Кащука?
— Я хочу, чтобы и Кащук, и Цитаишвили, и Супряга, и Снурницын, и Приходько стали лидерами. И не только эпизодами, как было в двух играх с Кащуком, но и в тренировках, и по жизни. Если в команде будет больше лидеров, то все будут расти. На данном этапе могу сказать, что у Леши Кащука есть задатки, но я бы хотел, чтобы он их ярче проявлял.

— Какой план подготовки у юношеской сборной Украины перед стартом на Евро-2017?
— В среду мы улетаем в Белград, в четверг играем контрольный матч с командой Сербии, а далее у нас будет четыре дня тренировок. За два дня до начала Евро-2017 переезжаем в Хорватию, и будем готовиться непосредственно к первому матчу турнира с голландцами. Наша группа играет в Загребе, жить будем в одной гостинице со всеми командами.

— К соперникам по группе уже присматривались? Кого считаете фаворитом?
— Да, уже смотрели игры соперников. Чуть лучше знаем Норвегию, ведь с ней нам доводилось играть на стадии квалификации. Все команды очень сильные, нас ждут интересные матчи.

Финальная часть Евро-2017 пройдет в Хорватии с 3-го по 17-е мая.

Источник — Footboom

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