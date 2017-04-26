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УПЛ отказалась от плей-офф за место в Лиге Европы

Руководство Премьер-лиги изменило свое решение касательно плей-офф

  • 26.04.2017 18:29
  • 2127 просмотров
  • 4 комментария
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xsport.ua. Владимир Генинсон
© xsport.ua. Владимир Генинсон

Премьер-лига отказалась от идеи введения плей-офф за путевку в Лигу Европы, клубам на голосование отправили вариант только с плей-офф за выживание.

«Будет два этапа. На первом 12 команд играют в два круга. Формируются две шестерки. Первая разыгрывает звание чемпиона и путевки в еврокубки. Вторая шестерка определит клубы, которые покинут премьер-лигу. Будут два плей-офф. 10-я и 11-я команды сыграют с клубами ПФЛ по два матча.

Клубы попросили не начинать 22 июля, как предлагалось. Что касается завершения чемпионата, то у нас есть циркуляр ФИФА, в котором указано, что надо закончить чемпионат до 20 мая, поэтому есть определенные ограничения. Зимняя пауза – 19-й тур запланирован на 10 декабря. Мы предлагаем провести два тура в феврале, если погода не позволит будем реагировать на это по ходу», – сказал директор УПЛ Евгений Дикий.

Матч за Суперкубок Украины пройдет 15 июля. Осенняя часть чемпионата продлится до 10 декабря.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    seregka1991
      seregka1991, 26.04.2017 18:52
    +2
    Ура, здравый смысл.
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    vitaha33
      vitaha33, 26.04.2017 18:55
    +2
    Тобто команди які займуть 7-8 місця ні за що в другому етапі боротись не будуть, в перших турах 2-го етапу забронюють прописку і потім будуть здавати матчі кому потрібно?
    Тоді вже краще 16 команд
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    olexyn
      olexyn, 26.04.2017 19:02
    +1
    vitaha33, 26.04.2017 18:55
    Тобто команди які займуть 7-8 місця ні за що в другому етапі боротись не будуть, в перших турах 2-го етапу забронюють прописку і потім будуть здавати матчі кому потрібно?
    Тоді вже краще 16 команд
    Звісно, краще 16. І чим скоріше, тим краще.
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    Владимир_Скидан( Ст.Оскол)
    online
    Владимир_Скидан( Ст.Оскол), 26.04.2017 19:14
    0
    2 тура в декабре 2 тура в феврале. 4 тура из 22 под снегом. плюс еще тура по 3 ноябрь март. Треть чемпионата на херовых полях и без условий для зрителей. Для кого играют?зато летом полтора месяца футболисты кайфуют.
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