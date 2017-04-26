УПЛ отказалась от плей-офф за место в Лиге Европы

Премьер-лига отказалась от идеи введения плей-офф за путевку в Лигу Европы, клубам на голосование отправили вариант только с плей-офф за выживание.

«Будет два этапа. На первом 12 команд играют в два круга. Формируются две шестерки. Первая разыгрывает звание чемпиона и путевки в еврокубки. Вторая шестерка определит клубы, которые покинут премьер-лигу. Будут два плей-офф. 10-я и 11-я команды сыграют с клубами ПФЛ по два матча.

Клубы попросили не начинать 22 июля, как предлагалось. Что касается завершения чемпионата, то у нас есть циркуляр ФИФА, в котором указано, что надо закончить чемпионат до 20 мая, поэтому есть определенные ограничения. Зимняя пауза – 19-й тур запланирован на 10 декабря. Мы предлагаем провести два тура в феврале, если погода не позволит будем реагировать на это по ходу», – сказал директор УПЛ Евгений Дикий.

Матч за Суперкубок Украины пройдет 15 июля. Осенняя часть чемпионата продлится до 10 декабря.