ФК Динамо попросив поліцію розібратися з проявами нацизму на трибунах

21 квітня під час матчу чемпіонату України між командами «Динамо» (Київ) – «Шахтар» (Донецьк) на секторах, де знаходились фанати обох команд, було зафіксовано випадки використання нацистської символіки.

«Футбольний клуб «Динамо» завжди виступав за дотримання громадського порядку та загальноприйнятих етичних норм, а також засуджував будь-які прояви насильства чи дискримінації.

Враховуючи зазначене вище, керівництво ФК «Динамо» (Київ) за наслідками матчу 21 квітня звернулося до Головного управління поліції міста Києва із заявою про вчинення злочину, передбаченого ст. 436-1 КК України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

Висловлюємо сподівання на проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного злочину та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Разом з тим зазначаємо, що за фактами кожного кримінального правопорушення, вчиненого у фанатських секторах клубу як у домашніх, так і у виїзних матчах аналогічні заяви до правоохоронних органів здійснюються на постійній основі», - йдеться у заяві ФК «Динамо».