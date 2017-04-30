Черноморец – Динамо. Анонс

Насыщенный матчами чемпионата Премьер-лиги воскресный день завершится на НСК «Олимпийский», где в третий раз в сезоне между собой сыграют «Черноморец» и «Динамо». Полтора месяца назад команды Александра Бабича и Сергея Реброва уже выясняли отношения на главной арене страны, но сегодня, и всем хорошо известно почему, по протоколу хозяевами поля будут одесситы.

В матче 22-го тура, который был завершающим в первой части чемпионата, «Черноморец» уступил 1:2, и очень хотелось бы увидеть того, кто смог бы тогда предсказать, что когда стартует второй этап и в нем будут сыграны 4 тура, «моряки» будут единственной командой, которая не испытает горечи поражения. На волне успешных результатов, которые увеличили суммарный багаж очков одесиитов на 10 зачетных пунктов, и с учетом той полосы неудач, в которую попала «Заря», «Черноморец», считавшийся поначалу многими в первой шестерке своего рода случайным попутчиком, совершил рывок, который позволяет считать одесстов реальным игроком среди команд, борющихся за бронзовые медали.

Казалось бы, рецепт последних успехов «моряков» прост – контратаки и стандарты, и он не является загадкой для других команд. Однако контраргументы против такой игры соперники команды Александра Бабича находят с трудом, да и эффекта от них нет. Даже «Шахтер» обжегся, прервав свою победную поступь по футбольным аренам Украины. Очередной жертвой «Черноморца» неделю назад стала «Заря», которую не упрекнёшь в том, что у неё могла быть недооценка соперника или отсутствие мотивации. Ведь победой команда Юрия Вернидуба фактически бы снимала интригу в «бронзовой» гонке. Теперь же, да и еще принимая во внимание, что первая и вторая команды нынешнего сезона уже определены, можно даже поблагодарить одесситов за то, что еще остаются в турнирной таблице зоны, за которыми в оставшейся части чемпионата можно следить с интересом, а не исключительно ради статистики.

После проигранного матча «Шахтеру» команда Сергея Реброва с турнирной точки зрения осталась без задач. Но в отличие, скажем, от тех команд из нижней шестерки, которым тоже особо не за что бороться, «Динамо» не может себе позволить до такой степени окунуться в эксперименты, чтобы совсем уж не интересоваться результатом. Собственно, теперь у киевлян есть четкий ориентир – 17 мая, финал Кубка Украины, на который должна быть заточена вся работа. Очевидно, что это будет для «Динамо» главный матч из оставшихся, который, если «взять», то болельщики многое простят. Что до всех других игр, то, как отметил Сергей Ребров, «на остальные матчи будут приходить зрители, и нам нужно играть». Пожалуй, одного этого должно быть достаточно для тех, кто у «Динамо» будет выходить на поле, чтобы все 90 минут они отдавались игре по самому максимуму.

43-й матч предстоит провести «Черноморцу» и «Динамо» в рамках чемпионатов Украины, и в последнее время киевляне только наращивают и без того свой положительный и внушительный баланс во взаимоотношениях с одесситами. На сегодня он составляет 31 победу, 7 ничьих и 4 поражения, разница забитых и пропущенных 91:31.

Арбитр из Львова Юрий Можаровский провел в Премьер-лиге уже 101 матч, и почти треть из них была либо с учатием «Динамо», либо «Черноморца». Одесситы с 12-ти играх с Можаровским дважды выиграли, трижды сыграли вничью, и 7 раз проиграли, мячи 7:21. «Динамоцвцы» из 23-х матчей при арбитраже львовского рефери 15 игр выиграли, 5 проиграли, а в трех победитель выявлен не был, мячи 42:18.

Ростислав ОРЕХОВ

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Каневцев, Азацкий, Хочолава, Аблитаров, Гадрани, Ковалец, Третьяков, Данченко, Мурашов, Смирнов, Каплиенко

«Динамо»: Коваль, Вида, Очигава, Кадар, Сидорчук, Гармаш, Антунеш, Бурда, Беседин, Рыбалка, Ярмоленко

Дисквалифицированные: Андриевский, Коркишко (оба – «Черноморец») – Морозюк («Динамо»)

Котировки букмекеров:

Bwin: 12.00 – 5.00 – 1.22

Марафон: 12.50 – 5.80 – 1.27

Олимп: 12.25 – 5.98 – 1,22