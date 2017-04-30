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27-й тур
Волынь
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Днепр Дн
30.04.2017 14:00   ТВ-трансляция: 

Волынь – Днепр. Анонс

Два аутсайдера попытаются порадовать зрителей голами

  • 30.04.2017 06:57
  • 229 просмотров
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fcvolyn.net
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В первом воскресном матче 27-го тура УПЛ в Луцке встретятся две слабейшие команды чемпионата – «Волынь» и «Днепр». Поражение «Карпат» в Кропивницком предоставляет соперникам по противостоянию шанс сократить отрыв от спасительного десятого места, но все прекрасно понимают, что учитывая проблемы днепрян и лучан, мы вряд ли их увидим в будущем сезоне в компании сильнейших команд страны.
 
Однако, перспектива понижения в классе, похоже, не очень-то и пугает главного тренера «Волыни» Кварцяного, ведь в Первой лиге и расходы намного меньше, да и молодым футболистам луцкой команды будет время набраться опыта и подготовиться к возвращению в элиту. Постепенно стабилизируется и финансовая ситуация в команде, в клубе уже выплатили большую часть задолженности перед футболистами, которые теперь могут сосредоточиться на решении спортивных задач.
 
Кстати, несмотря на последнее место в турнирной таблице, нельзя сказать, что «Волынь» была лакомым кусочком для своих соперников, ведь после зимней паузы лучане провалили только матч в Александрии, пропустив в конце февраля шесть безответных мячей. В основном же, волыняне проигрывают свои встречи с разницей в один гол, который нередко пропускают в концовке встречи.
 
Более удивительными являются последние результаты «Днепра». Подопечные Михайленко нынешней весной еще не знали горечи поражения в чемпионате, и только обилие ничьих (семь в последних девяти матчах) и санкции КДК ФФУ и ДК ФИФА не позволяют днепрянам занимать куда более высокое место в турнирной таблице. Достойно выглядел «Днепр» и в полуфинальном матче Кубка Украины против «Шахтера», пропустив от сильнейшей на данный момент команды страны всего один гол во втором тайме.
 
Интересно, что «Волынь» и «Днепр» в текущем сезоне одержали по одной крупной победе, и происходило это как раз в матчах между ними. В первом туре «Днепр» на своем поле разгромил лучан со счетом 5:0, но в Луцке волыняне неожиданно взяли убедительный реванш, забив в ворота соперника три безответных мяча. Возможно, зрители и на этот раз станут свидетелями результативного футбола, ведь в последних десяти матчах между соперниками было забито 35 мячей.
 
Андрей КОВАЛЕВ
 
Ориентировочные составы:
 
«Волынь»: Кичак, Романюк, Горопевшек, Никитюк, Логинов, Герасимюк, Тетеренко, Мемешев, Дудик, Диденко, Петров
 
«Днепр»: Лунин, Сваток, Влад, Полевой, Нагиев, Лопыренок, Адамюк, Ротань, Чеберко, Лунев, Довбик
 
Дисквалификации: Кочергин («Днепр»)
 
Котировки букмекеров:
Олимп: 2.70 – 3.11 – 2.64
Bwin: 2.65 – 3.10 – 2.50
Марафон: 2.79 – 3.26 – 2.66
30 апреля, воскресенье
«Волынь»  «Днепр»
Луцк. Стадион «Авангард». 14.00
ТВ-трансляция на телеканале «УНИАН»
 Арбитр: Константин Труханов (Харьков)
 Прогноз Sport.ua – 1:1

 

Источник — Sport.ua

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С каким счетом завершится матч «Волынь» – «Днепр»?
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    2. 0:1
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    3. Другой вариант
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    4. 3:3
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    5. 3:2
  • 0% (0)
    6. 3:1
  • 0% (0)
    7. 3:0
  • 0% (0)
    8. 2:3
  • 0% (0)
    9. 2:2
  • 0% (0)
    10. 2:1
  • 0% (0)
    11. 2:0
  • 0% (0)
    12. 1:3
  • 0% (0)
    13. 1:1
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