Волынь – Днепр. Анонс

В первом воскресном матче 27-го тура УПЛ в Луцке встретятся две слабейшие команды чемпионата – «Волынь» и «Днепр». Поражение «Карпат» в Кропивницком предоставляет соперникам по противостоянию шанс сократить отрыв от спасительного десятого места, но все прекрасно понимают, что учитывая проблемы днепрян и лучан, мы вряд ли их увидим в будущем сезоне в компании сильнейших команд страны.

Однако, перспектива понижения в классе, похоже, не очень-то и пугает главного тренера «Волыни» Кварцяного, ведь в Первой лиге и расходы намного меньше, да и молодым футболистам луцкой команды будет время набраться опыта и подготовиться к возвращению в элиту. Постепенно стабилизируется и финансовая ситуация в команде, в клубе уже выплатили большую часть задолженности перед футболистами, которые теперь могут сосредоточиться на решении спортивных задач.

Кстати, несмотря на последнее место в турнирной таблице, нельзя сказать, что «Волынь» была лакомым кусочком для своих соперников, ведь после зимней паузы лучане провалили только матч в Александрии, пропустив в конце февраля шесть безответных мячей. В основном же, волыняне проигрывают свои встречи с разницей в один гол, который нередко пропускают в концовке встречи.

Более удивительными являются последние результаты «Днепра». Подопечные Михайленко нынешней весной еще не знали горечи поражения в чемпионате, и только обилие ничьих (семь в последних девяти матчах) и санкции КДК ФФУ и ДК ФИФА не позволяют днепрянам занимать куда более высокое место в турнирной таблице. Достойно выглядел «Днепр» и в полуфинальном матче Кубка Украины против «Шахтера», пропустив от сильнейшей на данный момент команды страны всего один гол во втором тайме.

Интересно, что «Волынь» и «Днепр» в текущем сезоне одержали по одной крупной победе, и происходило это как раз в матчах между ними. В первом туре «Днепр» на своем поле разгромил лучан со счетом 5:0, но в Луцке волыняне неожиданно взяли убедительный реванш, забив в ворота соперника три безответных мяча. Возможно, зрители и на этот раз станут свидетелями результативного футбола, ведь в последних десяти матчах между соперниками было забито 35 мячей.

Андрей КОВАЛЕВ

Ориентировочные составы:

«Волынь»: Кичак, Романюк, Горопевшек, Никитюк, Логинов, Герасимюк, Тетеренко, Мемешев, Дудик, Диденко, Петров

«Днепр»: Лунин, Сваток, Влад, Полевой, Нагиев, Лопыренок, Адамюк, Ротань, Чеберко, Лунев, Довбик

Дисквалификации: Кочергин («Днепр»)

Котировки букмекеров:

Олимп: 2.70 – 3.11 – 2.64

Bwin: 2.65 – 3.10 – 2.50

Марафон: 2.79 – 3.26 – 2.66