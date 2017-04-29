Ворскла – Сталь. Анонс

Второй этап чемпионата плавно подошел к своему экватору, и солнце, находящееся в самом зените, знатно отогрело некоторых участников, других же, наоборот, приспало. Каменская «Сталь» уже обогнала «Ворсклу» в турнирной таблице и, похоже, останавливаться не собирается.

Подопечные Леонида Кучука едут в Полтаву в приподнятом настроении после нелегкой домашней победы над «Звездой». Ни травмированных, ни дисквалифицированных в составе гостей нет. Основная ударная единица, ганец Карикари, не даст легкой жизни защитным порядкам полтавчан, учитывая некий сумбур, происходящий там в последнее время. Стоит отметить, что «Сталь» в последних трех играх чемпионата не пропускала.

У «Ворсклы» же проблемы все те же. Как пояснил Василий Сачко, что главный враг команды – отсутствие мотивации. В строй вернулись даже те, кто уже длительное время пребывал вне основного состава: Олег Баранник и Александр Скляр. Вернется в строй и Александр Чижов, отбывавший дисквалификацию в матче против «Днепра». Вполне вероятно, что вместо Богдана Шуста на поле появится Богдан Сарнавский, поскольку тренерский штаб еще не решил на 100 процентов, кому же доверить пост номер один.

Вспоминая историю противостояний, стоит отметить, что «Сталь» и «Ворскла» сыграют лишь пятый очный матч. В предыдущих играх полтавчане дважды побеждали и дважды играли вничью, разница мячей 3:1. Непосредственно в Полтаве сыграно два матча: одна ничья и одна победа «бело-зеленых», разница мячей 2:1.

Обслуживать встречу назначен киевлянин Иван Бондарь, который работал на матче этих команд и в 16-м туре, когда полтавчане в гостях были сильнее «Стали» 1:0, а победу «Ворскле» принес мяч Павла Ребенка. Кроме этого, Иван Бондарь судил еще две игры «Стали»: в 1-м туре каменчане дома уступили «Карпатам» 0:3, а в 9-м в Кропивницком был зафиксирован счет 0:0. Так же дважды арбитр обслуживал игры «Ворсклы»: в 1/8 Кубка Украины полтавчане переиграли в Ровно «Верес» 1:0, а в 23-м туре проиграли в Кропивницком «Звезде» 0:1.

Дмитрий БЕЛОЗЕРЦЕВ

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Шуст – Пердута, Чеснаков, Чижов, Ребенок – Кравченко, Ткачук – Мякушко, Шарпар, Одарюк – Хлебас

«Сталь»: Бандура – Пашаев, Шабанов, Ищенко, Леандро – Каленчук, Карасюк – Г. Малакян, Э. Малакян, Васин – Карикари

Котировки букмекеров:

Bwin: 2,35 – 3,00 – 2,95

Марафон: 2,40 – 3,20 – 3,20

Олимп: 2,45 – 3,06 – 2,97