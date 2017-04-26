Евгений ГРЕСЬ: «Не исключено, что УПЛ будет стартовать 15 июля»

Спортивный журналист и аналитик Евгений Гресь рассказал об итогах встречи в Доме футбола на своей странице в Фейсбуке.



«По итогам вчерашней встречи в Доме футбола многое хочется написать, но остановлюсь на ключевых событиях...

1. Странно слышать, что приняли решение, что в следующем сезоне будет 12 команд. Потому что его приняли год назад - и на три сезона. Хотят подкорректировать детали, но делают это, на мой взгляд, неправильно. Я не против плей-офф, но схема 4(5) команда играет с 7 дома и на выезде - не совсем объективная. Куда девать шестую? Не лучше ли было, чтобы 4 сыграла с 7, а 5 - с 6. По одной игре - на нейтральном поле. Если 5 место не даёт права участвовать в ЛЕ, провести ещё один матч. Тоже на нейтральном поле...



2. Впрочем, больше всего удивило другое. Перед встречей мы на сайте провели опрос по поводу схемы формата. Семь команд сказали, что хотят играть в три круга. Говорили они об этом и на самой встрече, но их переубедили. Пару рублей предложили - и они согласились. Не умеют у нас своё мнение отстаивать. Нет его, этого мнения. Вот и плывём по течению. Не могу сказать, что три круга это хорошо, но попробовать можно было. Сейчас время такое, что делить футбол не нужно. Страну уже разделили. Мало нам...



3. Уже несколько лет пишу о том, что УПЛ давно пора определить базовую дату начала чемпионата. В год ЧЕ или ЧМ это может быть (условно) последняя суббота июля. Когда нет форума - третья суббота этого месяца. Все! Точка. Только землетрясение (не дай Бог) может внести коррективы. Нет, мы каждый год тянем до последнего. В клубах не могут планы составить. Когда выход из отпуска, когда на сборы лететь? Да плевать всем - главное, чтобы группа товарищей отдохнула. Она ж ведь тянет наш футбол вверх. За счёт того, что топит других - в том числе. Но тянет - это бесспорно...



4. Дата начала чемпионата, кстати, ещё не определена. Там сейчас идут жаркие дебаты. Не исключено, что УПЛ будет стартовать 15 июля. Долго объяснять, в чем именно суть спора. В двух словах скажу так - паны дерутся...



5. Год назад предложил УПЛ позаимствовать традицию у ведущих европейских чемпионатов и начинать чемпионат матчем, вынесенным на пятницу, с участием чемпиона страны. Это ж событие - открытие такого турнира! Посмотрим, кто откроет его в этом году...



В общем, ждём официального приговора. Недовольные будут - это сто процентов. У некоторых это в крови (не буду тыкать пальцами) - искать врагов там, где их и в помине нет. Для меня самое главное, чтобы не страдала сборная Украины. Она для всех играет, остальные только про себя думают. Хотя есть такие, кто и себя любимого не уважает. Пусть тогда и пляшут под чужую дудку».