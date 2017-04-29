Звезда – Карпаты. Анонс

Неделя за неделей, тур за туром, и второй этап чемпионата Украины добрался до своего экватора. В наступившие два выходных дня в календаре Премьер-лиги 27-й тур, а откроют его в Кропивницком «Звезда» и «Карпаты», которые являются соседями по турнирной таблице.

Уже только один этот факт хороший стимул для хозяев поля – одной победой команда Романа Монарева в теории может оторваться от «Карпат» на целых 8 очков, которые нейтрализовать львовянам будет невероятно сложно. Накануне матча наставник кропивничан отметил, что и «Звезда», и «Карпаты» находятся в процессе поиска своей игры. Однако, добавим, что если за критерий оценки правильности выбранного направления взять результат, что у «Звезды» «поиск своей игры» получается очень тернистым. В четырех сыгранных в нижней шестерке матчах подопечные Монарева взяли всего три очка, переиграв «Ворсклу», которая на тот момент лидировала во втором секстете. А мяч Борхи Экисы, отправленный в ворота полтавчан, так и является единственным, который «Звезда» смогла забить во второй части чемпионата. Прямо скажем, не густо, и по результативности команда из Кропивницкого уверенно остается предпоследней в Премьер-лиге, опережая лишь «Волынь».

Как раз после поражения от лучан Роман Монарев признал, что «Звезда» провела худшую игру за то время, пока он возглавляет эту команду. При этом наставник кропивничан пообещал «разобраться», и, действительно, в игре недельной давности против «Стали» «Звезда» ни в чем не уступала сопернику, однако подвели две беды. Первая, о которой было выше, это собственная нереализация, как это было в первом тайме у Дмитрия Фатеева, или во втором – при ударе Бацулы со штрафного. Вторая – удаление Эсеолы, причем, за вторую желтую карточку, полученную за симуляцию.

Даже после двух поражений подряд «Звезда» прочно удерживает девятое место, а строчка ниже, также очень прочно, в руках львовских «Карпат». Уступив «Черноморцу» 0:1 в последние выходные февраля, команда Олега Дулуба с тех пор не знает поражений. Четыре победы и четыре ничьи в последующих восьми матчах пополнили копилку «Карпат» 16-ю очками, за счет которых львовяне забыли о том времени, когда они находились в зоне вылета. Правда, если до конца верить наставнику львовян, он еще не готов подтвердить, что его команда не вылетит из Премьер-лиги, поскольку ему знакомы случаи, «когда команды сумели сокращать отрыв в 10 очков в течение 7-8 матчей». Что ж, остается подождать совсем немного, хотя, некоторые основания для острожных заявлений у Олега Дулуба есть – тот же «Днепр» весной демонстрирует очень хороший ход.

«Карпаты» являются единственной командой в Премьер-лиге, у которой «Звезда» в первой части чемпионата выиграла оба матча. В первом круге кропивничанам три очка принес точный удар с пенальти Артема Фаворова, декабрьский же матч второго круга во Львове был более результативным, и нем «Звезда» добыла волевую победу 3:2. За счет этих двух викторий кропивничане вышли вперед в статистике взаимоотношений с «Карпатами»: в 14-ти матчах 6 побед, 3 ничьи и 5 поражений, мячи, правда, в пользу львовян 16:15. Однако тут обязательно стоит сказать, что 12 из 14-ти матчей были сыграны относительно давно, в период с 1995 по 2004 годы.

Арбитр Сергей Березка, представляющий Киевскую область, очень близок к тому, чтобы отработать в Премьер-лиге 100 матчей – субботняя игра будет для него 99-й. В трех играх с участием «Звезды» Березка по разу фиксировал её победу, поражение и ничью, мячи 2:1. «Карпаты» в 14-ти матчах при арбитраже Березки 4 игры выиграли, три раза сыграли вничью и 7 матчей проиграли, мячи 10:15.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Ориентировочные составы:

«Звезда»: Паст, Фатеев, Перейра, Бацула, Ситало, Щедрый, Лупашко, Драченко, Загальский, Полегенько, Билоног

«Карпаты»: Боровик, Матвиенко, Лобай, Дитятьев, Зубейко, Филимонов, Чачуа, Клец, Гуцуляк, Худобяк, Гладкий

Дисквалификация: Эсеола («Звезда»)

Котировки букмекеров:

Марафон: 2,78 – 3,25 – 2,67

Олимп: 2,70 – 3,16 – 2,60

Bwin: 2,65 – 3,10 – 2,50

29 апреля, суббота