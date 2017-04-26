Джоуи Бартон дисквалифицирован на 1,5 года за ставки

Футбольная ассоциация Англии (FA) отстранила экс-полузащитника «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» Джоуи Бартона от любой деятельности, связанной с футболом, за нарушение правил в отношении ставок на спортивные соревнования.

По информации FA, Бартон, выступающий в премьер-лиге за «Бернли», в период с 26 марта 2006 года по 13 мая 2016-го совершил 1260 ставок на результаты футбольных матчей и других соревнований. Помимо дисквалификации, 34-летний футболист, на счету которого один матч в форме сборной Англии, оштрафован на 30 тысяч фунтов стерлингов.

Шотландская футбольная ассоциация осенью 2016 года, в период, когда Бартон выступал за «Рейнджерс» из Глазго, обвинила его в том, что в период с 1 июля по 15 сентября он сделал 44 ставки на футбольные матчи, а в ноябре дисквалифицировала его на один матч.

Бартон известен скандальными выходками на футбольном поле и вне его. В 2008 году полузащитник провел 77 дней в тюрьме за участие в уличной драке в Ливерпуле, а в 2012 году, выступая за «Куинз Парк Рейнджерс», заработал дисквалификацию на 12 игр чемпионата Англии за агрессивное поведение на поле. В 2013 году, будучи футболистом «Марселя», Бартон после матча Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Барселоной» написал в своем аккаунте в Twitter, что защитник парижан Тиаго Силва «выглядит, как растолстевший трансвестит», за что был отстранен на две игры.