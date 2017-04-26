Олександр ІВАНОВ: «Найоптимальніший варіант чемпіонату – 16 команд»

Колишній помічник Мирона Маркевича у «Дніпрі» та тренер винниківського «Руху» розповів про своє бачення формату Прем’єр-ліги, продаж молодих гравців, збірну України і фінансування дитячого футболу.

- Яким повинен бути формат Прем’єр-ліги?

- Я прихильник старої форми проведення чемпіонату. На сьогодні 16, 18, 20 команд - це найкращий формат, який тільки може бути. Це доведено часом і великими футбольними країнами. Навіть Угорщина скільки не пробувала міняти, нічого не виходило. А після повернення до старого формату все помінялось. Тому і команда дійшла до 1/8 чемпіонату Європи. Як на мене, найоптимальніший варіант – 16 команд.

- «Відтік» легіонерів та збільшення молоді у командах Прем’єр-ліги дасть позитивний результат у перспективі?

- Хороший приклад Хорватії. Там багато талановитої молоді. Але кожен футболіст, який із себе хоч щось представляє, зразу ж старається поїхати геть. І там залишаються ті, хто дограють, та ті, що тільки починають. Тому Хорватія ніби і футбольна країна, але чемпіонат від цього сильнішим не стає. Боюсь, що і в нас так буде.

- Не підтримуєте ранній продаж молодих гравців, як це роблять «Карпати»?

- Так, не підтримую. Але вони на цьому заробляють – це палка з двома кінцями. Клуби так намагаються вижити. Для того, щоб тут були цікаві футболісти, повинна бути зацікавленість. В першу чергу фінансова. Повинні бути умови. Це в першу чергу. Також для того, щоб бути футбольною країною, потрібна підтримка держави. У всіх країнах, за винятком, напевно, Англії, які досягають великих успіхів (ті ж Швейцарія, Туреччина, Японія, яка із низів піднімається) - це завжди державні програми. Від цього нікуди дітись. Так що поки держава не повернеться обличчям, особливо до дитячого футболу, нічого не буде.

Ми сьогодні дивимось футбол (розмові відбулась під час матчу Кубка України серед аматорів ФК «Львів» - СКК «Демня» - ред.), я все розумію, але як на такому полі грати? Гравці молодці, що показують хоч якусь гру. Тут не те що грати, тут ходити не можна.

- За прикладом УЄФА, яке виділила клубам майже по 400 тис. євро, ФФУ підтримує фінансово дитячий футбол?

- Я не володію інформацією щодо фінансових справ клубу. Моє тверде переконання, що гроші, які йдуть звідти, повинні виключно йти на дитячий і масовий футбол. Саме з дитячого і масового йде вся основа футболу. Якщо у нас не буде бази у вигляді дитячого, масового, любительського футболу, то буде важко щось побудувати зверху. Це все, як ми бачили, буде штучним.

- Яке враження від сьогоднішнього матчу?

- Цікаво подивитись за командами, намагаються грати у футбол, незважаючи на поле. Я знаю, що ФК «Львів» - молода команда, тому і цікавимось молоддю. Гравці намагаються грати у футбол, хоча важко, бо поле в дуже поганому стані. Я розумію, що на такому полі показати футбол важко, але тим не менш є дуже цікаві хлопці, в яких є проблиски футбольні.



- Є гравці, які в перспективі могли б підсилити ФК «Рух»?

- Звичайно є. Поки що їм ще рано. Але ми через це і дивимось, а раптом щось... Майбутнє за молодими.

- «Рух» - одна з найбільш вікових команд Другої ліги…





- Тут нікуди не дінешся. Футбольна специфіка така, що перед «Рухом» ставлять завдання, які під силу вирішити тільки досвідченим гравцям. Процес омолодження не повинен бути штучним. Робити ставку на молоду команду і намагатись добитись з нею високих результатів - це нереально. Все повинно бути в міру. Буде досвідчений гравець показувати хороший футбол, а молодий не зможе потіснити його з місця в основному складі, значить, він має грати. Це все повинно бути, як природній відбір. Коли молодий буде сильніший за досвідченого гравця – будь-ласка, грай.

- Раніше практикували, щоб в заявці на матч була певна кількість молодих гравців...

- Я прожив велике футбольне життя і переконався, що будь-які штучні варіанти ніколи нічого не дають. Як в житті все повинен вирішувати вільний ринок, так і тут повинен бути природній відбір. Всі ці обмеження ніколи не приносили користі.

- Ведуться розмови про можливе розділення Другої ліги на дві групи, щоб команди менше їздили. Підтримуєте такий варіант?

- При поділі на дві групи була б різниця команд в класі. Тут треба враховувати, що дуже сильні команди Другої ліги якраз зі Сходу і Півдня. Зрозуміло, що поділ за територіальним принципом полегшив би президентам утримання команд і футболістам було б легше. Але суто зі спортивного боку треба, щоб ми не «варились у своєму соку», а грали з як можна більшою кількістю команд. Нам теж важко їздити, але що робити? Не можна зациклюватись у своєму регіоні. Оптимальним є саме цей кількісний склад ліги. Більше матчів, більше досвіду. Командам корисніше так грати. Важко, бо порушується тренувальний процес, багато часу в дорозі і немає часу для повноцінних тренувань.

- Зустріч Шевченка із тренерами клубів для налагодження контакту - це позитив для нашого футболу чи знову все заради збірної?

- Вони повинні найти точки дотику. Тому що найголовніша команда країни - це збірна. В неї повинен бути пріоритет. Але пріоритет допустимий. Контакт між клубами і збірною повинен бути. Він завжди був. У цьому плані повинні спершу враховуватись інтереси збірної, а потім клубів.

- Які Ваші враження від роботи Андрія Шевченка?

- Ми ще встигнемо його оцінити. Видно, що команда перебудувалась, намагається грати у цікавий атакувальний та комбінаційний футбол. Але наскільки це буде продуктивно - покаже час.

- Кваліфікуємось на чемпіонат світу?

- Завжди треба вірити в хороше. Всі основні суперники (Хорватія, Туреччина, Ісландія) нам «по зубам». Якщо ми хочемо бути футбольною країною, то зобов’язані потрапити на чемпіонат світу.

- У разі потрапляння на ЧС відмовлятись від нього чи ні?

- Тут питання більше політичне, ніж спортивне. Суто по-людськи я розумію таку постановку питання. З футбольного боку, для когось це буде єдиний шанс зіграти на такому футбольному форумі. Хлопцям буде неприємно, бо для них такий шанс може випасти тільки один раз в житті. Потрібно все це зважити. Є люди, які все це вирішуватимуть, а мені важко відповісти на це питання.

- Нова модель гри збірної вплине на зміну тактик команд в чемпіонаті?

- Можливо. Вже десь пішла така тенденція, «Динамо» стало по іншому грати. Шевченко грав у великих клубах, він відчув все це на собі і повинен привити нашим гравцям європейську модель розуміння футболу. Це крок в перед у порівнянні з тим що було.

Борис КОЦІВ