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В Самаре к ЧМ-2018 неприглядные дома скроют за высоким забором

Вместо сноса и реконструкции старые здания просто спрячут

  • 26.04.2017 15:36
  • 451 просмотров
  • 5 комментария
Метки
63.ru
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В нескольких районах Самары к чемпионату мира по футболу возведут заборы высотой 2-2,5 м вдоль гостевых маршрутов. 
 
С помощью этих конструкций городские власти планируют скрыть неприглядные фасады и добавить привлекательности архитектурному облику Самары. Ограждения будут различаться по высоте, материалам, из которых их изготовят и по архитектурным особенностям.
 
Об этом сообщила и.о. руководителя департамента градостроительства города Елена Бондаренко. Из бюджета на эти работы выделят 21 млн рублей.

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Комментарии
    shacur83
    shacur83, 26.04.2017 15:43
    +2
    Понты дороже денег)
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    Arius
      Arius, 26.04.2017 15:50
    -18
    У нас по трассе Житомир - Ровно млять такие же щиты вдоль дороги стоят, кто ездил этим маршрутом, тот видел! А спорт юа вкинул очередной повод для срача!
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    prosyanuk
    online
      prosyanuk, 26.04.2017 15:53
    +4
    да тут всю Рассэюшку нужно обносить забором бетонным да повыше!
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    Jeck
      Jeck, 26.04.2017 16:05
    +6
    prosyanuk, 26.04.2017 15:53
    да тут всю Рассэюшку нужно обносить забором бетонным да повыше!
    Краще обнести забором по периметру і залити всередині бетоном
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    Hassassin
    online
    Hassassin, 26.04.2017 16:15
    0
    Arius, 26.04.2017 15:50
    У нас по трассе Житомир - Ровно млять такие же щиты вдоль дороги стоят, кто ездил этим маршрутом, тот видел! А спорт юа вкинул очередной повод для срача!
    Такі щити і в європах є - їх основна функція - шумоізоляція, адже для селян, які живуть уздовж траси Київ-Чоп, чути рух транспорту 24/7 це жахіття. Тому такі щити і ставлять. Навіть у Києві в кількох місцях є, наприклад на Жилянській (наприкінці вулиці) біля школи - щоб шум на жвавій дорозі не заважав учням. Тож закриття в цілях шумоізоляції, і закриття в цілях приховати неприглядні будинки - це таки дві великі різниці...
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