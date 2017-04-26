В Самаре к ЧМ-2018 неприглядные дома скроют за высоким забором

В нескольких районах Самары к чемпионату мира по футболу возведут заборы высотой 2-2,5 м вдоль гостевых маршрутов.

С помощью этих конструкций городские власти планируют скрыть неприглядные фасады и добавить привлекательности архитектурному облику Самары. Ограждения будут различаться по высоте, материалам, из которых их изготовят и по архитектурным особенностям.

Об этом сообщила и.о. руководителя департамента градостроительства города Елена Бондаренко. Из бюджета на эти работы выделят 21 млн рублей.