Кака - самый высокооплачиваемый футболист MLS

Профсоюз игроков MLS опубликовал зарплатные ведомости футболистов лиги. Больше всех получает бразильский легионер «Орландо» Кака. Его зарплата в клубе за 2017-й год составит более 7 млн долларов в год. Для сравнения — аргентинский форвард «Хэбэй Чайна Форчун» Эсекиэль Лавесси получает более 600 тысяч долларов в неделю, т.е. примерно в четыре раза больше.

Десятка самых высокооплачиваемых футболистов выглядит так:

1. Кака («Орландо») – $7 167 500

2. Себастьян Джовинко («Торонто») – $7 115 555,67

3. Майкл Брэдли («Торонто») – $6 500 000

4. Андреа Пирло («Нью-Йорк Сити») – $5 915 690

5. Давид Вилья («Нью-Йорк Сити») – $5 610 000

6. Джовани дос Сантос («Гэлакси») – $5 500 000

7. Бастиан Швайнштайгер («Чикаго») – $5 400 000

8. Джози Алтидор («Торонто») – $4 875 000

9. Клинт Демпси («Сиэтл») – $3 892 933,50

10. Диего Валери («Портленд») –$ 2 607 500