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Кака - самый высокооплачиваемый футболист MLS

В Северной Америке зарплаты игроков сильно отличаются от китайских

  • 26.04.2017 15:22
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SBI Soccer. Кака
© SBI Soccer. Кака

Профсоюз игроков MLS опубликовал зарплатные ведомости футболистов лиги. Больше всех получает бразильский легионер «Орландо» Кака. Его зарплата в клубе за 2017-й год составит более 7 млн долларов в год. Для сравнения — аргентинский форвард «Хэбэй Чайна Форчун» Эсекиэль Лавесси получает более 600 тысяч долларов в неделю, т.е. примерно в четыре раза больше.

Десятка самых высокооплачиваемых футболистов выглядит так:
1. Кака («Орландо») – $7 167 500
2. Себастьян Джовинко («Торонто») – $7 115 555,67
3. Майкл Брэдли («Торонто») – $6 500 000
4. Андреа Пирло («Нью-Йорк Сити») – $5 915 690
5. Давид Вилья («Нью-Йорк Сити») – $5 610 000
6. Джовани дос Сантос («Гэлакси») – $5 500 000
7. Бастиан Швайнштайгер («Чикаго») – $5 400 000
8. Джози Алтидор («Торонто») – $4 875 000
9. Клинт Демпси («Сиэтл») – $3 892 933,50
10. Диего Валери («Портленд») –$ 2 607 500
 

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