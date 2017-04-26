МЮ увозит три очка с «Терф Мур»

«Манчестер Юнайтед» в отсутствие своего ключевого форварда Златана Ибрагимовича, выбывшего из-за травмы до конца сезона, не испытал проблем с «Бернли» на «Терф Мур», где в этом сезоне уже теряли очки «Ливерпуль», «Эвертон» и «Челси».

Прекрасную игру выдал Антони Мартиаль, редко попадающий в последнее время в стартовый состав команды. Француз сыграл на острие атаки и здорово проявил себя на этой позиции. На счету Мартиаля забитый гол и голевая передача на Уэйна Руни, для которого забитый мяч стал первым с января. Стоит отметить, что победного результата «манкунианцы» достигли в первом тайме, когда с интервалом в 18 минут были забиты два гола.

Таким образом, команда Жозе Моуриньо впервые в сезоне одолела «Бернли» и хоть занимает еще пятое место, но по потерянным очкам опережает «Ливерпуль», у которого на две игры больше. «Красные дьяволы» вполне могут финишировать в первой четверке, правда, в течение ближайшего времени манчестерской команде предстоят сложнейшие поединки с «Манчестер Сити», «Арсеналом» и «Тоттенхэмом», где возможен абсолютно любой исход.

«Бернли» – «Манчестер Юнайтед» 0:2 (ВИДЕО)

Голы: Мартиаль, 21, Руни, 39

«Бернли»: Хитон — Лоутон, Кин, Ми (Тарковски, 46), Уорд — Бойд (Гудмундссон, 62), Бартон, Хендрик, Брэди — Грэй, Барнс (Аджей, 75)

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа — Янг, Байи, Блинд, Дармиан – Эррера, Феллаини, Погба (Каррик, 90) — Лингард (Рэшфорд, 70), Руни, Мартиаль (Мхитарян, 80)

Предупреждения: Лоутон, Хендрик — Руни

«Кристал Пэлас» вновь побеждает на «Энфилде»

Уже становится традицией, что «Кристал Пэлас» побеждает на «Энфилде». «Орлы» с разными тренерами в третий раз подряд одолели «Ливерпуль» в его же логове. На этот раз мерсисайдская команда выглядела просто отвратно, за весь матч, нанеся всего два удара в створ чужих ворот. Один из которых, собственно говоря, и залетел в ворота Уэйна Хеннесси. Великолепный удар со штрафного удался Филиппе Коутиньо, который забил четвертый гол в последних пяти матчах.

А главным героем встречи стал экс-форвард «Ливерпуля», а ныне «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке. Бельгиец дважды заставил капитулировать Симона Миньоле, доказав Юргену Клоппу, что тот напрасно избавился от результативного нападающего. И вправду, такого центрфорварда, стабильно завершающего атаки команды (на счету Бентеке 16 голов в этом сезоне во всех турнирах в составе «Пэлас») у «красных» сейчас нет.

Команда Сэма Эллардайса уже в третий раз в этом месяце (кроме «Ливерпуля», это еще и «Челси» с «Арсеналом») одолела топ команду. Причем, две из трех громких побед были одержаны на выезде. «Орлы» фактически обезопасили себя от зоны вылета и могут даже завершить сезон в ТОП-10.

А «Ливерпуль» потерпев очередное поражение в сезоне от команды, борющейся за выживание, рискует финишировать за пределами лигочемпионовской зоны. По потерянным очкам «Манчестер Юнайтед» уже опережает мерсисайдцев, не говоря уже о «Ман Сити».

«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас» 1:2 (ВИДЕО)

Голы: Коутиньо, 24 — Бентеке, 42, 74

«Ливерпуль»: Миньоле — Клайн (Груйич, 84), Матип, Ловрен (Александер-Арнолд, 79), Милнер (Морено, 82) — Джан, Лейва, Вейналдум — Фирмино, Коутиньо, Ориги

«Кристал Пэлас»: Хеннесси — Уорд, Келли, Томкинс, Шлупп – Миливоевич – Заха (Ван Анхолт, 78), Кабайе (Дилэйни, 83), Панчеон, Таунсенд — Бентеке (Кэмпбелл, 88)

Предупреждения: Груйич — Бентеке, Миливоевич

«Челси» перестрелял «Саутгемптон»

Вслед за победой в полуфинале кубка Англии над «Тоттенхэмом», вселившей уверенность в игроках «синих», «Челси» с аналогичным счетом 4:2 одолел в чемпионате «Саутгемптон». Команда Клода Пюэля, которая уже доигрывает сезон, не преследуя никаких целей, навязала «Челси» борьбу в первом тайме.

На гол Эдена Азара в самом дебюте матча «святые» ответили забитым мячом бывшего игрока лондонской команды Ориоля Ромеу. В целом первый тайм был равный, но команде Антонио Конте удалось в концовке активизироваться и забить гол в раздевалку. Отличился Гари Кэхилл, вколотивший мяч головой в ворота после скидки Маркоса Алонсо.

А вот после перерыва борьбы на поле уже не было. «Челси» просто разрывал соперника и забил еще дважды. Второй тайм получился бенефисом Диего Косты, не забивавшего почти, что два месяца. Сначала испанский форвард замкнул блестящую передачу Сеска Фабрегаса, забив 50-й гол в АПЛ, а затем уже в эндшпиле встречи, обыгравшись с Эденом Азаром, классно пробил в ближний гол.

Отдельно бы отметил Фабрегаса, вышедшего на чистое второе место по результативным передачам в АПЛ (103). Сеск ранее обошел Уэйна Руни (101), а теперь и Фрэнка Лэмпарда (102), уступая сейчас только Райану Гиггзу (162).

«Саутгемптон» уже в компенсированное время отличился еще однажды благодаря Райану Бертрану, показавшему себя в роли классического центрфорварда. Левый фулбэк «святых», который также ранее выступал за «Челси», мастерски замкнул навес Седрика Соареша.

«Челси» – «Саутгемптон» 4:2 (ВИДЕО)

Голы: Азар, 5, Кэхилл, 45+1, Коста, 53, 89 — Ромеу, 24, Бертранд, 90+3

«Челси»: Куртуа – Аспиликуэта, Луис, Кэхилл — Мозес (Терри, 86), Канте, Матич, Алонсо — Фабрегас (Педро, 77), Азар (Виллиан, 90), Коста

«Саутгемптон»: Форстер — Соареш, Стивенс, Йосида, Бертран — Дэвис, Ромеу, Уорд-Проуз (Лонг, 82) – Тадич, Буфаль (Редмонд, 68), Габбьядини (Д. Родригес, 86)

Предупреждения: Канте, Фабрегас — Ромеу, Тадич

Другие результаты 34-го тура

«Вест Хэм» - «Эвертон» 0:0

«Суонси» - «Сток Сити» 2:0

«Халл Сити» - «Уотфорд» 2:0

«Борнмут» - «Мидлсбро» 4:0

Турнирная таблица