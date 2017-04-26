ФОТО ДНЯ. Коллаж в честь 25-летия пребывания Тотти в Роме

Страшно подумать, Франческо Тотти сегодня отмечает 25 (!) лет пребывания в «Роме». Многие поклонники таланта «Императора» еще не появились на свет, когда он начал выступать за римский клуб.
Компания Nike, которая сотрудничает с Тотти еще со времен чемпионата мира-2002, поздравила футболиста таким вот коллажем:
Brilliant Francesco Totti picture released by Nike to mark his 25 seasons at the club pic.twitter.com/WJeAvnirRa— 101 Great Goals (@101greatgoals) April 26, 2017
Источник — Sport.ua
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