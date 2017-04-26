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ФОТО ДНЯ. Коллаж в честь 25-летия пребывания Тотти в Роме

Nike поздравила символа «волков» с юбилеем

  • 26.04.2017 14:55
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ФОТО ДНЯ. Коллаж в честь 25-летия пребывания Тотти в Роме

Страшно подумать, Франческо Тотти сегодня отмечает 25 (!) лет пребывания в «Роме». Многие поклонники таланта «Императора» еще не появились на свет, когда он начал выступать за римский клуб. 

Компания Nike, которая сотрудничает с Тотти еще со времен чемпионата мира-2002, поздравила футболиста таким вот коллажем:

 

Источник — Sport.ua

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