ФОТО ДНЯ. Коллаж в честь 25-летия пребывания Тотти в Роме

Страшно подумать, Франческо Тотти сегодня отмечает 25 (!) лет пребывания в «Роме». Многие поклонники таланта «Императора» еще не появились на свет, когда он начал выступать за римский клуб.

Компания Nike, которая сотрудничает с Тотти еще со времен чемпионата мира-2002, поздравила футболиста таким вот коллажем: