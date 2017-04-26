Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Реал сыграет с Депортиво без Роналду и Крооса

Гарет Бэйл, Серхио Рамос и Пепе также пропустят поединок Ла Лиги

  • 26.04.2017 14:26
  • 188 просмотров
  • 1 комментария
Метки
twitter.com/realmadrid
© twitter.com/realmadrid
Мадридский «Реал» опубликовал заявку на матч 34-го тура чемпионата Испании. В Ла-Корунье «сливочные» сыграют без лидеров: Тони Крооса, Серхио Рамоса и Криштиану Роналду.
 
Пепе и Гарет Бэйл травмированы, Серхио Рамос дискавлифицирован после Эль Класико. Нет в заявке также Криштиану Роналду и Тони Крооса.

Матч состоится сегодня в 22:30. Наш портал проведет текстовую трансляцию поединка.

 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.