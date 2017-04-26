Реал сыграет с Депортиво без Роналду и Крооса

Мадридский «Реал» опубликовал заявку на матч 34-го тура чемпионата Испании. В Ла-Корунье «сливочные» сыграют без лидеров: Тони Крооса, Серхио Рамоса и Криштиану Роналду.
Пепе и Гарет Бэйл травмированы, Серхио Рамос дискавлифицирован после Эль Класико. Нет в заявке также Криштиану Роналду и Тони Крооса.
Матч состоится сегодня в 22:30. Наш портал проведет текстовую трансляцию поединка.
Матч состоится сегодня в 22:30. Наш портал проведет текстовую трансляцию поединка.
#RealMadrid 1⃣9⃣ 🆚 @RCDeportivo#RMMovistar #HalaMadrid pic.twitter.com/nXFZfIdsWv— Real Madrid C. F. (@realmadrid) April 26, 2017
Источник — Sport.ua
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