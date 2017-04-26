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Сталь (U-19) — Динамо Киев (U-19). LIVE

Смотрите прямую трансляцию матча чемпионата Украины U-19

  • 26.04.2017 14:01
  • 149 просмотров
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Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию матча чемпионата Украины U-21 между каменской «Сталью» и киевским «Динамо»:
 

 

Источник — Sport.ua

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