Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Хави является моим врагом с давних пор»

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал о взаимоотношениях с Хави, который сейчас играет в чемпионате Катара. Напомним, бывший игрок «Барселоны» заявлял, что хавбек «шпор» Деле Алли неплохо бы смотрелся в «Манчестер Сити».



«Хави является моим врагом. Он ненавидит меня с тех пор, как он играл за «Барселону», а я за «Эспаньол». Я хорошо знаю Хави. Может, он хочет работать в «Манчестер Сити»? Или помочь Гвардиоле с Компани?



Футболисты, которых мы хотим сохранить, мы сохраним. Большие клубы сосредоточены на наших игроках, потому что они талантливые и они наши игроки», – сказал Почеттино.