Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Хави является моим врагом с давних пор»

Главный тренер «Тоттенхэма» ответил на заявление бывшего игрока «Барселоны»

  • 26.04.2017 13:46
  • 875 просмотров
  • 0 комментария
Метки
teamtalk.com. Маурисио Почеттино
© teamtalk.com. Маурисио Почеттино

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал о взаимоотношениях с Хави, который сейчас играет в чемпионате Катара. Напомним, бывший игрок «Барселоны» заявлял, что хавбек «шпор» Деле Алли неплохо бы смотрелся в «Манчестер Сити».

«Хави является моим врагом. Он ненавидит меня с тех пор, как он играл за «Барселону», а я за «Эспаньол». Я хорошо знаю Хави. Может, он хочет работать в «Манчестер Сити»? Или помочь Гвардиоле с Компани?

Футболисты, которых мы хотим сохранить, мы сохраним. Большие клубы сосредоточены на наших игроках, потому что они талантливые и они наши игроки», – сказал Почеттино.

Источник — The Telegraph

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.