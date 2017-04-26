В Финляндии сборную Украины поддержат 800 болельщиков

В Тампере на стадионе «Ратина» во время матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 Финляндия – Украина команду Андрея Шевченко поддержат 800 болельщиков. Принимающая сторона выделила гостям 800 билетов, из которых 200 уже продано. Не исключено, что гостевая квота будет увеличена.
Стадион «Ратина» вмещает 17 000 зрителей. Большинство болельщиков сборной Украины отправятся в Тампере вместе с фан-движением «Вірні збірній».
Источник — Sport.ua
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