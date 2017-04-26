В Финляндии сборную Украины поддержат 800 болельщиков

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Шахтер не разрешит играть против себя арендованным футболистам 13:21 — reignofshakhtar Тільки так і правильно! Фонсека все давно дав всім зрозуміти.Ці клуби самі винні що не хочуть пла...

Паркер будет защищать титул в поединке с малоизвестным румыном Кожану 13:20 — Comraddm Ну раз бой таки будет, то мечты Уайлдера о бое с Паркером летом отменяются.Придется ему делать 6-...

Шахтер – Днепр. Анонс 13:18 — reignofshakhtar Тільки Шахтар та тільки перемога! Нам потрібен фінал!Зауважу, що Дніпро ніколи не перемагав Шахта...

Верес спростував інформацію про звільнення Мазяра за порушення режиму 13:11 — Jackson Brooks а ты докажи что Верес кому то матчи сдает, диванный умник Походу у кото то палка в жопе торчит от...