ЗИДАН: «После поражения от Барселоны ничего менять не намерены»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан признал свои ошибки в матче против «Барселоны» (2:3).

«Нужно уметь принимать критику, она мотивирует. Но если бы мы вновь играли с «Барселоной», ничего не менял бы в игре «Реала». Мы просто проиграли матч, и точка. Мы совершаем ошибки, как и все, и я в первую очередь. Однако менять ничего не намерены. Мы идем на риски, и мир видит, что мы показываем достойную игру. Они победили, и все на этом закончилось», – сказал Зидан.