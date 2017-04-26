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ЗИДАН: «После поражения от Барселоны ничего менять не намерены»

Наставник «Реала» – о критике со стороны СМИ

  • 26.04.2017 11:57
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Метки
ФК Реал Мадрид. Зинедин Зидан
© ФК Реал Мадрид. Зинедин Зидан

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан признал свои ошибки в матче против «Барселоны» (2:3).

«Нужно уметь принимать критику, она мотивирует. Но если бы мы вновь играли с «Барселоной», ничего не менял бы в игре «Реала». Мы просто проиграли матч, и точка. Мы совершаем ошибки, как и все, и я в первую очередь. Однако менять ничего не намерены. Мы идем на риски, и мир видит, что мы показываем достойную игру. Они победили, и все на этом закончилось», – сказал Зидан.

Источник — Marca

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