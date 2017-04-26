Сергей МАКАРОВ: «Плей-офф в УПЛ - это хорошее нововведение»

Президент ПФЛ Сергей Макаров поделился впечатлениями от заседания представителей клубов Премьер-лиги, на котором обсуждался формат следующего чемпионата Украины.

— Изначально на это мероприятие ПФЛ и не приглашали. Может, в каких-то объявлениях это и было написано, но официально речь о нас не шла. Конечно, нам и нашим ведущим клубам интересно было бы принять участие в этой дискуссии. Однако, как пояснило руководство Премьер-лиги, встреча с нами будет позже. Пока они решили все обсудить в своем узком кругу с участием руководителей ФФУ и главного тренера национальной сборной.

— Один из вариантов изменения формата УПЛ подразумевает плей-офф с клубом первой лиги. Как к этому относятся в ПФЛ?

— Мы давно последовательно отстаиваем эту идею. Наша позиция неизменна: чем больше зона обмена между лигами, тем лучше. Ведь поднимается интерес к обоим турнирам, больше интриги, острее борьба... Между первой и второй лигами мы давно ввели плей-офф, все этим довольны. Это хорошее нововведение.

— Есть ли у представителей ПФЛ, которые готовят клубы первой лиги к элите, видение оптимального формата чемпионата УПЛ?

— Это, в первую очередь, дело клубов и руководства УПЛ. Понятно, что у нас есть свое видение, свое мнение. Кроме этого, корректно было бы послушать клубы первой лиги, которые претендуют на повышение в классе.

Больше всего нас интересует, естественно, формула обмена. Как я уже говорил, мы выступаем за расширение зоны обмена, в том числе путем введения стыковых матчей.

Лично мне, с позиций простого болельщика, хочется, чтобы в УПЛ было 16 клубов. Если не в следующем сезоне, то через год-два. Этот формат большинство специалистов называют оптимальным, он понятен зрителям. Да и с учетом нашей большой страны 12 клубов в топ-дивизионе — маловато.

Но как футбольный руководитель я понимаю, что за последние годы условия, в которых живет наш футбол, очень сильно изменились. Воссоздать чемпионат с 16 сильными, равными, стабильными участниками будет очень непросто. Кстати, в этом деле многое зависит от клубов Первой лиги. Чем больше будет клубов, готовых к повышению в классе, тем быстрее Премьер-лига решится на расширение.

— В случае плей-офф добавится еще один вероятный участник Премьер-лиги. С инфраструктурой не возникнут проблемы? Требования УПЛ и ПФЛ значительно отличаются...

— Будут подтягивать инфраструктуру. Зная, что будут шансы и у третьей команды, клубы будут по-другому относиться, будут работать, чтобы соответствовать требованиям.

— Сколько клубов ПФЛ сейчас готовы к Премьер-лиге? И сколько клубов за сезон могут успеть подтянуться к этим требованиям?

— В этом сезоне процедуру аттестации по нормам Премьер-лиги проходили шесть клубов первой лиги. Есть замечания, ведь, безусловно, уровень УПЛ прилично отличается. Говорить, сколько клубов готовы — ровно два или ровно четыре с половиной — я бы не стал. Если клуб начинает проходить процедуру аттестации, значит, есть огромное желание. Плюс владельцы клубов оценивают свои возможности: если уже идут, то понимают, что финансов хватит. Это главное. Да, конечно, инфраструктурный критерий хромает у многих клубов. Вопрос только в том, что стадионы не строятся за один день. Инфраструктура не приводится в порядок одним движением волшебной палочки.

— В стране сейчас непростое время. Спрошу прямо. Кому в Первой лиге сейчас по карману за год подтянуть инфраструктуру? К примеру, как «Десна»...

— Проблема здесь в том, что большинство стадионов не принадлежит клубам, находится в коммунальной собственности. Поэтому клубы не спешат вкладываться не в свой объект. «Десна» нашла интересный вариант — государственно-частное партнерство: клуб инвестирует в то, чтобы привести государственный стадион в порядок и в дальнейшем использовать его на льготных условиях.

Но «Десна» — скорее исключение из правил. Не все наши клубы способны справиться с улучшением инфраструктуры в одиночку. Тем более, скажем прямо, за последние 25 лет украинские стадионы массово улучшались только во время подготовки к Евро-2012. Этого мало в масштабах всей страны. За решение этой проблемы нужно браться всем вместе: и государству, и местным властям, и ФФУ, и лигам, и клубам, и бизнесу.

— В текущем сезоне «Верес» может завоевать путевку в УПЛ, однако клубная инфраструктура, по сути, не соответствует требованиям. Сейчас уже прорабатывается возможное решение этой проблемы?

— «Верес» заявляет о готовности проекта модернизации стадиона. Мэр Ровно подтвердил нам, что на реализацию проекта выделено около 100 миллионов гривен из бюджета города. Ждем начала строительных работ. Параллельно клуб рассматривает временные варианты, где играть в случае выхода в Премьер-лигу. Поверьте, что в клубе, что в городе все прекрасно понимают: инфраструктура — их слабое место. И стараются сделать все возможное, чтобы максимально быстро привести в порядок свой стадион.

Надеемся, что если «Верес» завоюет право на повышение в классе по спортивному принципу, инфраструктурное отставание не помешает клубу попасть в Премьер-лигу. В этой ситуации все будет решать Комитет ФФУ по аттестации. Какие гарантии даст клуб, какую динамику покажет... Вопрос непростой.